Haberler

Efsane boksöre güvercin sürprizi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir Türk hayranı, güvercin sevgisiyle bilinen Mike Tyson'a güvercin hediye etti. Efsane boksörün hediyeyi alırken yaşadığı mutluluk dikkat çekti.

Dünya boks tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Mike Tyson, aldığı sıra dışı hediyeyle gündeme geldi. Bir Türk hayranı, Tyson'a güvercin hediye etti.

TYSON'IN GÜVERCİN TUTKUSU BİLİNİYOR

Mike Tyson'ın çocukluk yıllarından bu yana güvercinlere büyük ilgi duyduğu biliniyor. Efsane boksörün güvercin sevgisi, kariyeri boyunca birçok kez kamuoyuna yansımıştı.

ANLAMLI HEDİYE

Bu nedenle Türk hayranının Tyson'a güvercin hediye etmesi dikkat çekti.  Hediye sırasında ortaya çıkan görüntüler kısa sürede ilgi gördü.

RENKLİ ANLAR YAŞANDI

Güvercini teslim alan Tyson'ın oldukça mutlu olduğu görüldü. Boks efsanesi ile Türk hayranı arasındaki samimi anlar da kameralara yansıdı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Gece yarısı sıcak çatışma: ABD İran'ı vurdu, Tahran anında yanıt verdi

Gece yarısı çatışma! ABD İran'ı vurdu, Tahran 3 ülkeye birden saldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki konuşmasına 17 vekil katıldı

Vekillerin tercihi belli oldu! Bugün bir tanesi hayal kırıklığı yaşadı
İlk işi o oldu! Mourinho'dan Galatasaray'a büyük kıyak

Mourinho'dan Galatasaray'a büyük kıyak
ABİ'de şoke eden ayrılık! Afra Saraçoğlu'nun vedasının perde arkası

Şoke eden ayrılık! İşte ünlü oyuncunun vedasının perde arkası
Meteorolojiden 6 ile sağanak yağış uyarısı

Yaz geldi derken meteorolojiden kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Şarkıcı Çelik, konteynerlerden kağıt topladı

Ünlü şarkıcı, çöplerden kağıt topladı
Bahçelievler Belediye Başkanı, ruhsatsız iş yapan Suriyeli esnafın dükkanını mühürledi

Suriyeli esnafın dükkanına girer girmez talimatı verdi
Babasının 48 yaş küçük yeni aşkına Yasmin Erbil'den olay yorum

Mehmet Ali Erbil'e 48 yaş küçük sevgili! Yasmin Erbil'in yorumu olay