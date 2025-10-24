Türkiye'nin gündeminde sıkça adı geçen isimlerden biri de Merdan Yanardağ'ın eşi Nermin Sağtekin'dir. Medya dünyasında uzun yıllardır aktif olan Merdan Yanardağ'ın yanında, Nermin Sağtekin de merak edilen bir figür haline gelmiştir. Peki, Merdan Yanardağ'ın eşi Nermin Sağtekin kimdir? Nermin Sağtekin kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde!

NERMİN SAĞTEKİN KİMDİR?

Gazeteci Merdan Yanardağ'ın eşi Nermin Sağtekin, 1962 yılında Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini tamamlayan Sağtekin, 1984 yılında Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur. Eğitim hayatındaki başarısı, onun ilerleyen yıllarda farklı sektörlerde üst düzey görevler almasına zemin hazırlamıştır.

NERMİN SAĞTEKİN KAÇ YAŞINDA?

1962 doğumlu olan Nermin Sağtekin, 2025 yılı itibarıyla 63 yaşındadır. Eğitim ve iş hayatındaki deneyimleri, yaşının getirdiği tecrübeyle birleşerek onu profesyonel yaşamda öne çıkaran önemli bir unsur olmuştur.

NERMİN SAĞTEKİN NERELİ?

Nermin Sağtekin, Eskişehir doğumlu olup Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde eğitim görmüştür. Bu durum, onun farklı kültürel ve sosyal çevrelerde deneyim kazanmasına katkı sağlamıştır.

NERMİN SAĞTEKİN NE İŞ YAPIYOR?

Nermin Sağtekin, kariyeri boyunca raporlama, bütçe, muhasebe ve finans departmanlarında yönetici olarak görev almıştır. Çalıştığı şirketler arasında;

Eskişehir Erden Şekerleme A.Ş.

Çelebi Turizm Ltd Şti.

Faurecia Polifleks Otomotiv San. ve Tic. AŞ

Rhone Poulenc Tarım İlaçları Ltd Şti

yer almaktadır. Bu deneyimler, onun finans ve yöneticilik alanlarında güçlü bir birikim sahibi olduğunu göstermektedir.