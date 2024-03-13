Meral Özdoğanlı kimdir? Gelecek Partisi Eskişehir Seyitgazi Belediye Başkan Adayı Meral Özdoğanlı kaç yaşında, nereli?
Gelecek Partisi Eskişehir Seyitgazi Belediye Başkan Adayı Meral Özdoğanlı kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Meral Özdoğanlı kimdir? Gelecek Partisi Eskişehir Seyitgazi Belediye Başkan Adayı Meral Özdoğanlı kaç yaşında, nereli?
Meral Özdoğanlı kimdir? Gelecek Partisi Eskişehir Seyitgazi Belediye Başkan Adayı Meral Özdoğanlı kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Eskişehir Seyitgazi Belediye Başkan Adayı Meral Özdoğanlı kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Meral Özdoğanlı kimdir? Gelecek Partisi Eskişehir Seyitgazi Belediye Başkan Adayı Meral Özdoğanlı nereli? Detaylar haberimizdedir…
MERAL ÖZDOĞANLI KİMDİR?
Meral Özdoğanlı, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Gelecek Partisi Eskişehir Seyitgazi Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.