Dem Parti 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için büyükşehir adaylarını açıkladı. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti İBB Adayı'nın Meral Danış Beştaş olduğunu, eş başkan adaylarının da Murat Çepni olduğunu duyurdu. Meral Danış kimdir? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Meral Danış mı oldu? İşte detaylar!

MERAL DANIŞ KİMDİR?

5 Nisan 1967 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Halkların Demokratik Partisi Adana milletvekili ve eş genel başkan yardımcısı. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Diyarbakır Barosu'na bağlı olarak serbest avukatlık yaptı. Baro yönetiminde görev aldı, kadın hakları ve insan hakları alanlarında uzmanlaştı. AİHM'e götürülen hak ihlalleri davalarında avukatlık yaptı. 25 ve 26. Dönemlerde Adana, 27. Dönemde Siirt Milletvekili seçildi. Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkan Yardımcılığı ve HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü. TBMM'de kurulan Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyeliği görevini ifa etti. Anayasa Komisyonu ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi ve Çocuk Hakları Alt Komisyonu Kâtip Üyesi olarak görev yaptı. HDP Grup Başkan Vekilliği görevini yürüttü. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde 28. Dönem Erzurum Milletvekili seçilmiştir.

Meral Danış Beştaş

MERAL DANIŞ ADAY MI OLDU?

DEM Parti 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için büyükşehir adaylarını açıkladı. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti İBB Adayı'nın Meral Danış Beştaş olduğunu, eş başkan adaylarının da Murat Çepni olduğunu duyurdu. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 31 Mart'taki yerel seçimlerdeki adaylarını açıkladı. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, İBB adayının Meral Danış Beştaş, eş başkan adayının da Murat Çepni olduğunu bildirdi.