Menenjit, genellikle meninge adı verilen beyin ve omurilik zarlarının iltihaplanması anlamına gelir. Bu zarlar beyin ve omurilik dokularını koruyan ince zarlardır. Menenjit genellikle bakteriyel veya viral enfeksiyonlar, mantarlar, parazitler veya diğer bazı nedenlerle ortaya çıkabilir. İki tür menenjit vardır. Peki, menenjit nedir? Menenjite ne sebep olur? Detaylar haberimizde...

MENENJİT BELİRTİLERİ NELER?

Belirtiler arasında şunlar bulunabilir:

Şiddetli baş ağrısı

Yüksek ateş

Şiddetli boyun ağrısı ve sertliği (özellikle çene göğsüne çekildiğinde)

Bilinç kaybı

Kusma

Işığa karşı hassasiyet

MENENJİT NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Menenjit, hızlı bir şekilde tedavi edilmelidir. Tedavi genellikle antibiyotik ve diğer destekleyici önlemleri içerir. Aşılar, özellikle çocuklarda, menenjit riskini azaltabilir. Menenjit, ciddi bir enfeksiyon olup, zamanında tanı ve tedavi önemlidir çünkü komplikasyonlara ve yaşamı tehdit eden durumlara yol açabilir. Hastalığın teşhisi için doktor, fiziksel muayene yapabilir ve kan testleri, beyin bilgisayarlı tomografisi (BT) ve lomber ponksiyon gibi tanısal yöntemlere başvurabilir. Kesin tanı için beyin omurilik sıvısının mikrobiyolojik ve biyokimyasal testlere tabi tutulması gerekebilir.