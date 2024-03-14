Menduh Uzunluoğlu kimdir? MHP Kayseri Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Menduh Uzunluoğlu kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Kayseri Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Menduh Uzunluoğlu kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Menduh Uzunluoğlu kimdir? MHP Kayseri Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Menduh Uzunluoğlu nereli? Detaylar haberimizdedir…

MENDUH UZUNLUOĞLU KİMDİR?

Menduh Uzunluoğlu, 1960 Pınarbaşı doğumlu. 1978/1980 Kayseri Ülkü Ocakları başkan yardımcılığı, 1998/2003 MHP Kocasinan ilçe başkanlığı yaptı. 2014 seçimlerinde MHP Kocasinan belediye başkan adayı oldu. Evli ve 3 çocuk babası. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Kapsamında MHP'den Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi Belediye Başkanı oldu.

Menduh Uzunluoğlu, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Kayseri Pınarbaşı Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.