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Menajer Ayşe Barım gözaltına alındı

Menajer Ayşe Barım gözaltına alındı
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Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarına iştirak ettiğine dair yazılı ve görsel basında yer alan iddialar sebebiyle hakkında açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Barım'ın ev ve iş yerinde de ekipler tarafından arama yapıldı.

Ayşe Barım hakkında gezi parkı olaylarına iştirak ettiğine dair yazılı ve görsel basında yer alan iddialar sebebiyle resen soruşturma açıldı. Barım, Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme suçundan gözaltına alındı.

SANATÇILARI GEZİ PARKI EYLEMLERİNE YÖNLENDİRDİĞİ BELİRLENDİ

Barım hakkındaki analiz çalışmalarında Gezi Parkı olaylarının başlangıç tarihi aralığında sahibi olduğu ID İletişim Danışmanlık A.Ş. isimli firmasına bağlı sanatçılarla 29/05/2013-02/06/2013 tarihleri arasında yaptığı görüşmelerde sanatçıları Gezi Parkı olaylarına katılması için yönlendirdiği, ayrıca bizzat kendisinin de firmasına bağlı sanatçılarla birlikte olaylara katıldığı belirlendi.

Olayların planlayıcılarından olduğu belirlenen Emine Ayşe Barım "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme" suçundan gözaltına alındı.

EVİNDE ARAMA

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre Ayşe Barım'ın ev ve iş yerinde de ekipler tarafından arama yapıldı.

Haberler.com / Mahmut Ekinci - Gündem
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