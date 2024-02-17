Memleket Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklandı! İstanbul ve Ankara adayları kim oldu?

Memleket Partisi, 31 Mart yerel seçimleri için belediye başkan adaylarını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Berk Hacıgüzeller ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Oğuz oldu. Memleket Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklandı! İstanbul ve Ankara adayları kim oldu?

MEMLEKET PARTİSİNİN İSTANBUL ADAYI KİM?

Memleket Partisi, 31 Mart yerel seçimleri için belediye başkanlarını açıklamaya devam ediyor. Son olarak, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin katılımıyla İstanbul Eyüpsultan'da aday tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, İstanbul, İzmir, Uşak, Balıkesir, Hatay ve İstanbul ilçe belediye başkan adayları açıklandı. Memleket Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Berk Hacıgüzeller, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Oğuz, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halil Kılıç olarak açıklandı. Muharrem İnce aday açıklamasında, "Belediye başkan adaylarını da yapay zekayla seçmeyelim yani. Belediye başkan adayını yapay zeka seçmez, örgüt seçer, üye seçer" ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi'nin açıkladığı adaylar ise şu şekilde;

Balıkesir: Mahir Bakan

Balıkesir Gönen: Songül Mert

Balıkesir Susurluk: Akide Karaşahin

Bursa İznik: Murat Başaran

Bursa Mudanya: Heybet Arslan

Bursa Nilüfer: Emrah Yurtseven

Bursa Orhangazi: Orhan Hayri Şener

Uşak: Mehmet Can Solak

İzmir: Cüneyt Oğuz

İzmir Aliağa: Tolga Korkut

İzmir Çiğli: Ethem Uysal

İstanbul Arnavutköy: Ruhi Tuncel

İstanbul Ataşehir: Reşat Şahin Öztürk

İstanbul Avcılar: Çiğdem Eriş

İstanbul Bağcılar: Bülent Uygur

İstanbul Bahçelievler: Kerem Usta

İstanbul Bakırköy: Ümit Yaşar Demir

İstanbul Başakşehir: Nejdet Alavi

İstanbul Beykoz: Ufkun Doğan

İstanbul Beylikdüzü: Cihan Avcı

İstanbul Beyoğlu: Yavuz Fırıldak

İstanbul Büyükçekmece: İbrahim dönmez

İstanbul Çatalca: Gökhan Çavuşdağ

İstanbul Çekmeköy: İbrahim Biçer

İstanbul Esenyurt: Tanju Karakuş

İstanbul Eyüpsultan: Ali Yeditepe

İstanbul Fatih: Ayşegül Sevinmiş

İstanbul Gaziosmanpaşa: Ahmet Hızlı

İstanbul Güngören :Tunca Tuncer

İstanbul Kadıköy: Fahrettin Eroğlu

İstanbul Kağıthane: hasan Söyler

İstanbul Kartal: Murat Dal

İstanbul Küçükçekmece: Mikail Yılmaz

İstanbul Maltepe: Orhan Can Subaşı

İstanbul Pendik: Kaan Tangöl

İstanbul Sancaktepe: Adem Kaya

İstanbul Silivri: Zülfiye Güneş

İstanbul Sultanbeyli: Murat Dönmez

İstanbul Şişli: Mehmet Göğerçin

İstanbul Tuzla: Sait Terzi

İstanbul Üsküdar: Lale Özel

Muharrem İnce