Memleket Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklandı! İstanbul ve Ankara adayları kim oldu?
Memleket Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklandı! İstanbul ve Ankara adayları kim oldu? Memleket Partisi, yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Partinin bu iki büyük şehirdeki adayları merakla bekleniyordu ve sonunda açıklama geldi.
Memleket Partisi, 31 Mart yerel seçimleri için belediye başkan adaylarını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Berk Hacıgüzeller ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Oğuz oldu. Memleket Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklandı! İstanbul ve Ankara adayları kim oldu?
MEMLEKET PARTİSİNİN İSTANBUL ADAYI KİM?
Memleket Partisi, 31 Mart yerel seçimleri için belediye başkanlarını açıklamaya devam ediyor. Son olarak, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin katılımıyla İstanbul Eyüpsultan'da aday tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, İstanbul, İzmir, Uşak, Balıkesir, Hatay ve İstanbul ilçe belediye başkan adayları açıklandı. Memleket Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Berk Hacıgüzeller, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Oğuz, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halil Kılıç olarak açıklandı. Muharrem İnce aday açıklamasında, "Belediye başkan adaylarını da yapay zekayla seçmeyelim yani. Belediye başkan adayını yapay zeka seçmez, örgüt seçer, üye seçer" ifadelerini kullandı.
Memleket Partisi'nin açıkladığı adaylar ise şu şekilde;
- Balıkesir: Mahir Bakan
- Balıkesir Gönen: Songül Mert
- Balıkesir Susurluk: Akide Karaşahin
- Bursa İznik: Murat Başaran
- Bursa Mudanya: Heybet Arslan
- Bursa Nilüfer: Emrah Yurtseven
- Bursa Orhangazi: Orhan Hayri Şener
- Uşak: Mehmet Can Solak
- İzmir: Cüneyt Oğuz
- İzmir Aliağa: Tolga Korkut
- İzmir Çiğli: Ethem Uysal
- İstanbul Arnavutköy: Ruhi Tuncel
- İstanbul Ataşehir: Reşat Şahin Öztürk
- İstanbul Avcılar: Çiğdem Eriş
- İstanbul Bağcılar: Bülent Uygur
- İstanbul Bahçelievler: Kerem Usta
- İstanbul Bakırköy: Ümit Yaşar Demir
- İstanbul Başakşehir: Nejdet Alavi
- İstanbul Beykoz: Ufkun Doğan
- İstanbul Beylikdüzü: Cihan Avcı
- İstanbul Beyoğlu: Yavuz Fırıldak
- İstanbul Büyükçekmece: İbrahim dönmez
- İstanbul Çatalca: Gökhan Çavuşdağ
- İstanbul Çekmeköy: İbrahim Biçer
- İstanbul Esenyurt: Tanju Karakuş
- İstanbul Eyüpsultan: Ali Yeditepe
- İstanbul Fatih: Ayşegül Sevinmiş
- İstanbul Gaziosmanpaşa: Ahmet Hızlı
- İstanbul Güngören :Tunca Tuncer
- İstanbul Kadıköy: Fahrettin Eroğlu
- İstanbul Kağıthane: hasan Söyler
- İstanbul Kartal: Murat Dal
- İstanbul Küçükçekmece: Mikail Yılmaz
- İstanbul Maltepe: Orhan Can Subaşı
- İstanbul Pendik: Kaan Tangöl
- İstanbul Sancaktepe: Adem Kaya
- İstanbul Silivri: Zülfiye Güneş
- İstanbul Sultanbeyli: Murat Dönmez
- İstanbul Şişli: Mehmet Göğerçin
- İstanbul Tuzla: Sait Terzi
- İstanbul Üsküdar: Lale Özel