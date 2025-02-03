Melisa Sözen kimdir? Melisa Sözen hangi dizilerde oynadı?
6 Temmuz 1985 tarihinde İstanbul'da doğan Sözen, Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümünü bitirdi. Çeşitli tiyatro oyunları, film ve dizilerde görev aldı. Melisa Sözen kimdir? Melisa Sözen hangi dizilerde oynadı?
Melisa Sözen (d. 6 Temmuz 1985, İstanbul) Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusudur. Melisa Sözen kimdir? Melisa Sözen hangi dizilerde oynadı?
MELİSA SÖZEN KİMDİR?
Doğum : 6 Temmuz 1985 (39 yıl yaşında), İstanbul, Türkiye
6 Temmuz 1985 tarihinde İstanbul'da doğan Sözen, Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümünü bitirdi. Çeşitli tiyatro oyunları, film ve dizilerde görev aldı. 2004-2005 yılları arasında yayınlanan, ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın yazdığı ve yönettiği Çemberimde Gül Oya'da "Feriha" rolünü canlandırmıştır. 2008 yılının yazında NTV'de Dünyayı Kurtaran Kadın isimli, çevre hakkında bilinçlendirmeye dayalı bir televizyon programı sundu. 2009 yılında Casus Kızlar: Her Şey Nasıl Başladı? filminde "Clover" karakterini seslendirdi. Aynı sene içinde de çekimleri Mardin'de gerçekleştirilen Bir Bulut Olsam'da Narin Bulut karakterini canlandırmıştır. 2012-2013 sezonunda Şubat adlı dizide "Yağmur" ve "Sabah" karakterlerini canlandırmıştır. Ayrıca Nuri Bilge Ceylan'ın Altın Palmiye ödüllü Kış Uykusu adlı filminde "Nihal" karakterini canlandırmıştır. 2014-2015 sezonunda Çağ Çalışkur'un yönettiği, Craft Tiyatro'da sergilenen Kalp Düğümü adlı oyunda rol aldı. 2015'te yayımlanan Beş Kardeş isimli dizide rol aldı.
Uzun süren bir aradan sonra Sözen, ekranlara 2020 yılında TV8'de yayımlanan Kırmızı Oda dizisindeki "Alya" karakteriyle döndü. Dizideki dikkat çeken performansıyla konuk oyuncu olarak takdir toplamıştır. Sözen, Perihan Mağden'in Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? kitabından uyarlamasında da başrol oynamıştır. Dizi 24 Şubat 2023 tarihinde Netflix'te gösterime girdi.
Rol aldığı yapımlar:
1997
Baba Evi
2000
Aşk Güzel Şeydir
2001
Bana Şans Dile
Nisan Yağmuru
Yeni Hayat
2002
Asmalı Konak
İçerideki
2003
Büyümüş De Küçülmüş
Şıh Senem
Şarkılar Seni Söyler
Okul
2004
Kayıp Aşklar
Çemberimde Gül Oya
O Şimdi Mahkum
2005
Beşinci Boyut
Cenneti Beklerken
Deli Mavi / İşte Öyle Bir Şey
Çarpışma
2006
İade-i Ziyaret
Eve Giden Yol 1914
Azap Yolu
Kabuslar Evi: Seni Beklerken
2007
Hakkını Helal Et
2007-2008
Bıçak Sırtı
2008
Para=Dolar
2009
Bir Bulut Olsam
Casus Kızlar
2010
Av Mevsimi
Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan
Kollama
2011
Reis
2012
Muhteşem Yüzyıl
Pazarları Hiç Sevmem
Şubat
2014
Analı Oğullu
Kış Uykusu
Benimle Var Mısın
2015
Bir Varmış Bir Yokmuş
Beş Kardeş
2016
Hayat Şarkısı
2017
Le Bureau des légendes
Çember: Kızımı Bulun
7 Yüz
2018
Babamın Günahları
2019
Damien veut changer le monde
2020
Alef
Kırmızı Oda
2023
Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?
Yakında
Chaplin Dörtlüsü
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Fer
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I Was Home When I Got There