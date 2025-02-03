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Melisa Sözen kimdir? Melisa Sözen hangi dizilerde oynadı?

Melisa Sözen kimdir? Melisa Sözen hangi dizilerde oynadı?
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6 Temmuz 1985 tarihinde İstanbul'da doğan Sözen, Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümünü bitirdi. Çeşitli tiyatro oyunları, film ve dizilerde görev aldı. Melisa Sözen kimdir? Melisa Sözen hangi dizilerde oynadı?

Melisa Sözen (d. 6 Temmuz 1985, İstanbul) Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusudur. Melisa Sözen kimdir? Melisa Sözen hangi dizilerde oynadı?

MELİSA SÖZEN KİMDİR?

Doğum : 6 Temmuz 1985 (39 yıl yaşında), İstanbul, Türkiye

6 Temmuz 1985 tarihinde İstanbul'da doğan Sözen, Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümünü bitirdi. Çeşitli tiyatro oyunları, film ve dizilerde görev aldı. 2004-2005 yılları arasında yayınlanan, ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın yazdığı ve yönettiği Çemberimde Gül Oya'da "Feriha" rolünü canlandırmıştır. 2008 yılının yazında NTV'de Dünyayı Kurtaran Kadın isimli, çevre hakkında bilinçlendirmeye dayalı bir televizyon programı sundu. 2009 yılında Casus Kızlar: Her Şey Nasıl Başladı? filminde "Clover" karakterini seslendirdi. Aynı sene içinde de çekimleri Mardin'de gerçekleştirilen Bir Bulut Olsam'da Narin Bulut karakterini canlandırmıştır. 2012-2013 sezonunda Şubat adlı dizide "Yağmur" ve "Sabah" karakterlerini canlandırmıştır. Ayrıca Nuri Bilge Ceylan'ın Altın Palmiye ödüllü Kış Uykusu adlı filminde "Nihal" karakterini canlandırmıştır. 2014-2015 sezonunda Çağ Çalışkur'un yönettiği, Craft Tiyatro'da sergilenen Kalp Düğümü adlı oyunda rol aldı. 2015'te yayımlanan Beş Kardeş isimli dizide rol aldı.

Uzun süren bir aradan sonra Sözen, ekranlara 2020 yılında TV8'de yayımlanan Kırmızı Oda dizisindeki "Alya" karakteriyle döndü. Dizideki dikkat çeken performansıyla konuk oyuncu olarak takdir toplamıştır. Sözen, Perihan Mağden'in Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? kitabından uyarlamasında da başrol oynamıştır. Dizi 24 Şubat 2023 tarihinde Netflix'te gösterime girdi.

Rol aldığı yapımlar:

1997

Baba Evi

2000

Aşk Güzel Şeydir

2001

Bana Şans Dile

Nisan Yağmuru

Yeni Hayat

2002

Asmalı Konak

İçerideki

2003

Büyümüş De Küçülmüş

Şıh Senem

Şarkılar Seni Söyler

Okul

2004

Kayıp Aşklar

Çemberimde Gül Oya

O Şimdi Mahkum

2005

Beşinci Boyut

Cenneti Beklerken

Deli Mavi / İşte Öyle Bir Şey

Çarpışma

2006

İade-i Ziyaret

Eve Giden Yol 1914

Azap Yolu

Kabuslar Evi: Seni Beklerken

2007

Hakkını Helal Et

2007-2008

Bıçak Sırtı

2008

Para=Dolar

2009

Bir Bulut Olsam

Casus Kızlar

2010

Av Mevsimi

Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan

Kollama

2011

Reis

2012

Muhteşem Yüzyıl

Pazarları Hiç Sevmem

Şubat

2014

Analı Oğullu

Kış Uykusu

Benimle Var Mısın

2015

Bir Varmış Bir Yokmuş

Beş Kardeş

2016

Hayat Şarkısı

2017

Le Bureau des légendes

Çember: Kızımı Bulun

7 Yüz

2018

Babamın Günahları

2019

Damien veut changer le monde

2020

Alef

Kırmızı Oda

2023

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?

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