Üye Girişi
Haberler

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı evlendi mi? Çiftten sosyal medya paylaşımı geldi!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü model ve oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın evlilik iddiaları gündeme bomba gibi düştü. İkili hakkında çıkan evlilik iddiaları henüz ne tarafından doğrulanmadı ne de yalanlandı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama bekleniyor. Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı evlendi mi?

Bir süredir gözlerden uzak aşk yaşayan oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız evlendi. Sosyal medya hesabından soyadını güncellemesiyle evlendiği ortaya çıkan Pamuk, eşiyle ilk karelerini de takipçilerinin beğenisine sundu. Peki, Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı evlendi mi?

MELİSA ASLI PAMUK VE YUSUF YAZICI EVLENDİ Mİ?

Fransa'da futbol hayatını sürdüren ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı ile güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bir süredir yurt dışında birlikte yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikili, önceki gün sessiz sedasız evlendi. Çiftin nikahından ilk kareler de geldi.

Uzun süredir Türkiye'de projelerinin galasına dahi katılmamasıyla adından söz ettiren Melisa Aslı Pamuk, geçtiğimiz gün Instagram hesabından soyadını "Yazıcı" olarak değiştirerek evlendiğini duyurdu. Güzel oyuncu bu sefer de Instagram hesabından nikahından ilk kareleri yayınladı. Pamuk'un "Bir zamanlar" notuyla yayınladığı paylaşımına Sibel Arna ve Müjde Uzman gibi ünlü isimlerden tebrik yorumları geldi.

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı evlendi mi?

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı evlendi mi?

MELİSA ASLI PAMUK VE YUSUF YAZICI NE ZAMAN EVLENDİ?

Fransa'da futbol hayatını sürdüren ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı ile güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bir süredir yurt dışında birlikte yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikili, önceki gün sessiz sedasız evlendi. Çiftin nikahından ilk kareler de geldi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Melisa Aslı Pamuk Yusuf Yazıcı Sosyal Medya Futbol Ünlüler 3.Sayfa Gündem Magazin Haberler

ABD: İran kazadan sonra bizden yardım istedi

ABD: İran kazadan sonra bizden yardım istedi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

 Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı

Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı

 Bahçeli, Reisi'nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti

Bahçeli, Reisi'nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title