Melisa Aslı Pamuk hamile mi? Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk çifti bebek mi bekliyor?

Mayıs ayında futbolcu Yusuf Yazıcı ile sessiz sedasız evlenen güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk anne oluyor. Hamileliğinin bir süre gizli kalmasını isteyen Pamuk, bol kıyafetler giyerek karnını kapatmaya çalıştı. Peki, Melisa Aslı Pamuk hamile mi? Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk bebek mi bekliyor?

MELİSA ASLI PAMUK HAMİLE Mİ?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Melisa Aslı Pamuk bebek bekliyor ve müjdeli haberi de eşiyle Trabzon giderek aileye verdi. Gelen dizi ve film tekliflerini de bebek nedeniyle kabul etmeyen ünlü oyuncu, düğün makyajını da yapan makyaj sanatçısı Serhat Şen'in Bakü'deki tanıtımında da bol elbiseler giyerek büyüyen karnını kamufle etmeye çalıştı. Oyuncu ve Yusuf Yazıcı'dan bebek müjdesiyle ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

YUSUF YAZICI- MELİSA ASLI PAMUK ÇİFTİ BEBEK Mİ BEKLİYOR?