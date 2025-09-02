Melis İşiten kimdir? Melis İşiten kaç yaşında, nereli?

Tiyatro ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Melis İşiten, hem sahne üzerindeki yeteneği hem de ekranlardaki doğal oyunculuğuyla izleyicilerin beğenisini kazanmış bir sanatçıdır. Yer aldığı projelerdeki performansıyla adından sıkça söz ettiren İşiten, sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda duruşu, düşünceleri ve sosyal medyadaki aktif varlığıyla da dikkat çekiyor. Melis İşiten ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MELİS İŞİTEN KİMDİR?

Melis İşiten, oyunculuk kariyerine tiyatro sahnelerinde başladı. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu olan İşiten, eğitim sürecinde İpek Bilgin gibi usta isimlerden dersler aldı. Televizyon kariyerine 2014 yılında "Reaksiyon" dizisiyle adım atan oyuncu, aynı yıl "Yedi Güzel Adam"da konuk oyuncu olarak yer aldı. 2018'de "Vatanım Sensin" ve 2021'de "Maraşlı" dizilerinde rol aldı. 2019 yılında "Aslı Gibidir" filmiyle sinema dünyasına da adım atan Melis İşiten, dijital platformlarda moderatörlük ve içerik üreticiliği yaparak kariyerini farklı alanlara taşımıştır.

MELİS İŞİTEN KAÇ YAŞINDA?

Melis İşiten, 29 Haziran 1989 tarihinde doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 36 yaşında olan İşiten, genç yaşlardan itibaren sanatla iç içe bir yaşam sürmüştür. Oyunculuk eğitimini Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlayan İşiten, sahneyle tanıştığı ilk yıllardan itibaren yeteneği ve disiplinli duruşuyla dikkat çekmiştir. 36 yaşındaki başarılı oyuncu, hem yaşadığı kişisel deneyimlerle hem de yer aldığı projelerle olgunlaşan bir kariyer çizgisi sergilemektedir.

MELİS İŞİTEN NERELİ?

Melis İşiten, doğma büyüme İstanbulludur. Sanat hayatına da bu şehirde adım atan başarılı oyuncu, İstanbul'un kültürel zenginliği içinde yetişmiş ve oyunculuk kariyerini burada inşa etmiştir. Hem eğitimi hem de profesyonel çalışmalarıyla İstanbul merkezli bir sanat yaşamı sürdüren İşiten, kökeniyle olduğu kadar yaşadığı şehirle de bağını güçlü tutmaktadır.

MELİS İŞİTEN EVLİ Mİ?

Melis İşiten, 2014 yılında oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile hayatını birleştirmiştir. Bu evlilikten Ada adını verdikleri bir kız çocukları dünyaya gelmiştir. Ancak çift, 2019 yılında yollarını ayırma kararı almıştır. Ayrılık sürecini olgunlukla yöneten ikili, dostane ilişkilerini sürdürdüklerini ve kızları Ada'nın sağlıklı bir ortamda büyümesi için birlikte hareket ettiklerini defalarca dile getirmiştir.

Günümüzde Melis İşiten'in bilinen bir evliliği bulunmamakta; kariyerine, projelerine ve anneliğe odaklanmış bir yaşam sürdürmektedir.