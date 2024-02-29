Melike Şahin 'Beni Anlama' şarkı sözleri dinle! 'Beni Anlama' şarkı sözleri nedir?

Beni Anlama şarkı sözleri merak edilen konular arasında yer alıyor. Melike Şahin 'Beni Anlama' şarkı sözleri nedir sorgulanıyor. Beni Anlama şarkısı ilk olarak Tarkan tarafından seslendirildi. Ardından, Beni Anlama şarkısını Melike Şahin, bir konserinde seslendirerek sevenleriyle buluşturdu. 'Beni Anlama' şarkı sözleri nedir? Melike Şahin 'Beni Anlama' şarkı sözleri! Detaylar haberimizdedir…

BENİ ANLAMA ŞARKI SÖZLERİ

Beni sev de, sev de anlama

Dokun, hisset, ne olur sorgulama

Sakın, yok, sakın beni yargılama

Yapma, değiştirmeye çalışma

Ah vazgeçme

Arzula, sev, okşa beni

Üzme, ne olur üzme

Ele geçirmeye çalışma hiç böyle beni

Sen bana, ben sana benzersek ne olur

Nasıl dayanır ki aşk bu kadar aynılığa

Beni neden sevdiğini hatırla ne olur

O ilk günler nasıl da aşkla sevişirdik

Aşk incelik ister canım, hoyrat olma

Beni böyle sev, değiştirme, boşver anlama

Bir güç savaşı değil bu, kendi haline bırak

Galibi yoktur ki hiç, aşk bu unutma

Aşk bu, aşk olacak

Sen izin verirsen yaşanacak

Aşk incelik ister canım, hoyrat olma

Beni böyle sev, değiştirme, boşver anlama

Bir güç savaşı değil bu, kendi haline bırak

Galibi yoktur ki hiç, aşk bu unutma

Aşk incelik ister canım, hoyrat olma

Beni böyle sev, değiştirme, boşver anlama

Bir güç savaşı değil bu, kendi haline bırak

Galibi yoktur ki hiç, aşk bu unutma

Aşk bu, aşk olacak

Sen izin verirsen yaşanacak