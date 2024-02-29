Melike Şahin 'Beni Anlama' şarkı sözleri dinle! 'Beni Anlama' şarkı sözleri nedir?
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BENİ ANLAMA ŞARKI SÖZLERİ
Beni sev de, sev de anlama
Dokun, hisset, ne olur sorgulama
Sakın, yok, sakın beni yargılama
Yapma, değiştirmeye çalışma
Ah vazgeçme
Arzula, sev, okşa beni
Üzme, ne olur üzme
Ele geçirmeye çalışma hiç böyle beni
Sen bana, ben sana benzersek ne olur
Nasıl dayanır ki aşk bu kadar aynılığa
Beni neden sevdiğini hatırla ne olur
O ilk günler nasıl da aşkla sevişirdik
Aşk incelik ister canım, hoyrat olma
Beni böyle sev, değiştirme, boşver anlama
Bir güç savaşı değil bu, kendi haline bırak
Galibi yoktur ki hiç, aşk bu unutma
Aşk bu, aşk olacak
Sen izin verirsen yaşanacak
Aşk incelik ister canım, hoyrat olma
Beni böyle sev, değiştirme, boşver anlama
Bir güç savaşı değil bu, kendi haline bırak
Galibi yoktur ki hiç, aşk bu unutma
Aşk incelik ister canım, hoyrat olma
Beni böyle sev, değiştirme, boşver anlama
Bir güç savaşı değil bu, kendi haline bırak
Galibi yoktur ki hiç, aşk bu unutma
Aşk bu, aşk olacak
Sen izin verirsen yaşanacak