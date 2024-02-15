Oyunculuğu ve güzelliğiyle gündemden düşmeyen Melike İpek Yalova'lının hayatı merak ediliyor. Sevenleri hayatını ve kariyerini araştırıyor. Melike İpek, Türkan Şoray'a olan benzerliğiyle de bir süre konuşulmuştu. Yeni bir dizide başrol oynayacak olan Melike İpek Yalova kimdir?Melike İpek estetiksiz hali nasıl, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

MELİKE İPEK YALOVA KİMDİR?

Melike İpek Yalova, 29 Nisan 1984 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ted Ankara Koleji'ni bitirdikten sonra Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuştur. Yüksek Lisansını, Roma La Sapienza Üniversitesi'nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi üzerine yapmıştır. Oyunculuk hayatına Muhteşem Yüzyıl dizisiyle başlamıştır.

Diziler

Mahkum / Büge Yesari / 2021

Bir Zamanlar Çukurova / Müjgan Hekimoğlu / 2019

İnsanlık Suçu / Cevher Akışık /2018

Karadayı / Ayten /2012

Muhteşem Yüzyıl / Isabella Fortuna / 2011

Film

Can Feda / Doktor Seher / 2018

