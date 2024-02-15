Melike İpek Yalova kimdir? Melike İpek estetiksiz hali nasıl, kaç yaşında?
Melike İpek Yalova kimdir? Melike İpek estetiksiz hali nasıl, kaç yaşında? Melike İpek Yalova, Türk oyuncu ve modeldir. Estetiksiz hali ve yaşı hakkında merak edilenler gündeme geldi. Yalova, genç ve doğal görünümüyle dikkat çekiyor. Kaç yaşında olduğu ise sıkça sorulan bir diğer konu.
Oyunculuğu ve güzelliğiyle gündemden düşmeyen Melike İpek Yalova'lının hayatı merak ediliyor. Sevenleri hayatını ve kariyerini araştırıyor. Melike İpek, Türkan Şoray'a olan benzerliğiyle de bir süre konuşulmuştu. Yeni bir dizide başrol oynayacak olan Melike İpek Yalova kimdir?Melike İpek estetiksiz hali nasıl, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...
MELİKE İPEK YALOVA KİMDİR?
Melike İpek Yalova, 29 Nisan 1984 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ted Ankara Koleji'ni bitirdikten sonra Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuştur. Yüksek Lisansını, Roma La Sapienza Üniversitesi'nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi üzerine yapmıştır. Oyunculuk hayatına Muhteşem Yüzyıl dizisiyle başlamıştır.
Diziler
- Mahkum / Büge Yesari / 2021
- Bir Zamanlar Çukurova / Müjgan Hekimoğlu / 2019
- İnsanlık Suçu / Cevher Akışık /2018
- Karadayı / Ayten /2012
- Muhteşem Yüzyıl / Isabella Fortuna / 2011
Film
Can Feda / Doktor Seher / 2018