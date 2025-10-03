Melek Mosso ile Serkan Sağdıç boşandı mı? Melek Mosso ile Serkan Sağdıç neden boşandı?

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, 2023 yılında Serkan Sağdıç ile dünyaevine girmişti. Ancak çiftin evliliğinde bir dönem sıkıntılar yaşandığı iddia edilmişti. Bugün, Melek Mosso ve Serkan Sağdıç tek celsede boşandı. Ayrılık sonrası ikili, sosyal medya hesaplarından ortak bir açıklamayla ayrılıklarını kamuoyuyla paylaştı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MELEK MOSSO İLE SERKAN SAĞDIÇ BOŞANDI MI?

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, 2023 yılında Serkan Sağdıç ile evlenmişti. Yaklaşık iki yıldır süren evlilik, bugün tek celsede sona erdi. Ayrılığın ardından Melek Mosso ve Serkan Sağdıç, sosyal medya üzerinden yaptıkları ortak açıklamayla kamuoyunu bilgilendirdi.

Yayınlanan mesajda, çiftin fikir ayrılıkları nedeniyle yollarını ayırma kararı aldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yaklaşık iki yıldır sevgi, saygı ve güzel anılarla sürdürdüğümüz evliliğimizi, ortak bir kararla fikir ayrılıkları sebebiyle dostane bir şekilde sonlandırmaya karar verdik. Birbirimizin hayatında her zaman özel bir yere sahip olduk, bundan sonra da birbirimize destek olmaya ve güzel anılarla hatırlamaya devam edeceğiz. Bu süreçle ilgili yalnızca bizim sözlerimize itibar edilmesini, bunun dışındaki hiçbir açıklamanın gerçeği yansıtmadığını önemle belirtiriz.

Gösterdiğiniz anlayış, saygı ve hassasiyet için teşekkür ederiz. Melek Mosso & Serkan Sağdıç"

MELEK MOSSO İLE SERKAN SAĞDIÇ NEDEN BOŞANDI?

Bu açıklamaya göre, boşanma nedeni fikir ayrılıkları. Yani çift, evliliklerini sürdüremeyecekleri bazı konularda anlaşmazlık yaşadıkları için ortak ve dostane bir karar alarak yollarını ayırdı. Ayrıca çift, sürece dair yalnızca kendi sözlerinin dikkate alınması gerektiğini belirterek çıkan diğer iddialara itibar edilmemesini de özellikle vurguladı.

Kısacası, resmi açıklamaya göre Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'ın boşanma nedeni: Fikir ayrılıkları ve karşılıklı anlaşma ile alınmış bir karar.

MELEK MOSSO KİMDİR?

Melek Mosso, Türk pop müziğinin dikkat çeken ve güçlü yorumcularından biridir. Asıl adı Melek Davarcı olan sanatçı, 11 Kasım 1988 tarihinde Kayseri'de doğmuştur. Küçük yaşlarda müziğe ilgi duymaya başlayan Mosso, ilk bestesini henüz 7 yaşındayken yapmıştır.

Eğitimine müzik alanında yön veren Mosso, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda müzik eğitimi almış, sonrasında ise İstanbul'a taşınarak müzik kariyerine profesyonel anlamda adım atmıştır. Bir dönem öğretmenlik de yapan sanatçı, İstanbul metrosunda yaptığı canlı müzik performanslarıyla sosyal medyada dikkat çekmiş ve geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

"Hiç Işık Yok", "Keklik Gibi", "Vursalar Ölemem", "Hayatım Kaymış" gibi parçalarıyla listelerde yer alan Mosso, hem cover çalışmaları hem de özgün şarkılarıyla beğeni kazanmıştır. Etkileyici sahne performansları ve duygusal vokaliyle kısa sürede Türkiye'nin sevilen kadın sanatçılarından biri haline gelmiştir.

Toplumsal meselelere duyarlılığı ve cesur açıklamalarıyla da zaman zaman gündeme gelen Melek Mosso, sanatıyla olduğu kadar duruşuyla da adından söz ettirmektedir.

SERKAN SAĞDIÇ KİMDİR?

Serkan Sağdıç, Türk kamuoyunun daha çok ünlü şarkıcı Melek Mosso ile olan evliliği sayesinde tanıdığı bir isimdir. Uzun süredir fotoğrafçılık ve görsel sanatlar alanında faaliyet göstermektedir. Özellikle müzik ve moda dünyasında çektiği fotoğraflarla dikkat çeken Sağdıç, pek çok sanatçının klip, konser ve tanıtım projelerinde yer almıştır.

Serkan Sağdıç ile Melek Mosso'nun yolları, Mosso'nun müzik kariyeri sırasında kesişmiş, ikili zamanla yakınlaşarak bir ilişkiye başlamıştır. Çift, 2023 yılında nikâh masasına oturmuş, ancak yaklaşık iki yıl süren evliliklerini 2025 yılında tek celsede sonlandırmıştır.

Sanat camiasına yakınlığı ve yaratıcı işlerdeki katkılarıyla bilinen Serkan Sağdıç, genellikle kamera arkasında kalmayı tercih eden bir isimdir. Kendi alanında üretmeye devam etmekte ve görsel sanatlar dünyasında yerini korumaktadır.