Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum canlı yayında tacize uğradı

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum canlı yayında tacize uğradı
Güncelleme:
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, canlı yayında halkla sohbet sırada alkollü bir şahıs tarafından tacize uğradı. Skandalı ardından Sheinbaum'un korumaları devreye girerken, o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

  • Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Ulusal Saray yakınlarında yürüyüş sırasında Uriel Rivera Martinez tarafından fiziksel ve sözlü tacize uğradı.
  • Uriel Rivera Martinez, Sheinbaum'a arkadan sarılarak öpmeye çalıştı ve güvenlik ekibi tarafından gözaltına alındı.
  • Saldırganın alkollü olduğu belirlendi ve cinsel suçlarla ilgilenen birime sevk edildi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum dün başkent Meksika'da Ulusal Saray'ın hemen yakınlarında yaptığı kısa yürüyüş sırasında bir erkeğin sözlü ve fiziksel tacizine uğradı.

BÖLGE SAKİNLERİYLE TOKALAŞTI

Sosyal medyaya yansıyan şoke edici görüntüler, Sheinbaum'un dün Eğitim Bakanlığı binasında düzenlenen bir toplantıya yayan giderken bölge sakinleriyle tokalaştığı sırada çekildi.

ARKADAN SARILIP ÖPMEYE ÇALIŞTI

Görüntülerde Uriel Rivera Martinez adındaki bir erkeğin kalabalığın arasından yaklaşarak Meksikalı lidere arkadan sarıldığı ve öpmeye çalıştığı görülüyor.

GÖZALTINA ALINDI

Sheinbaum'un güvenlik ekibi olaya hemen müdahale ederek saldırganı gözaltına alırken, Meksikalı lider şaşkınca arkasına dönerek olayı anlamaya çalıştı. Yetkililer saldırganın olay sırasında alkollü olduğunu ve cinsel suçlarla ilgilenen birime sevk edildiğini bildirdi.

