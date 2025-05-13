Mekselina kimdir? Müge Anlı Fenomen Mekselina kaç yaşında, nereli?

Sanal dünyada "Mekselina" ismiyle tanınan fenomenin, 62 yaşındaki Metin Bey'den hesabına 3 milyon TL'den fazla para geçmesi sonrası gündeme oturdu. Peki Müge Anlı fenomen Mekselina kaç yaşında, nereli?

MEKSELİNA KİMDİR?

Programda hakkında dolandırıcılık iddiaları gündeme gelen Müge Anlı fenomen Mekselina, gerçek adıyla Özlem Osma'dır. Adana'da yaşayan bir akrabasının tanıklığıyla olay farklı bir boyut kazandı.

Gerçek adı Özlem Osma olan Mekselina, geçmişte Popstar yarışması ile adını duyurmuş, daha sonra sosyal medya üzerinden maneviyat odaklı içerikler paylaşarak dikkat çekmişti.