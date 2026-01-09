Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım
Mekke'de gördüğü taharet musluğunu çok kullanışlı bulan bir kadın, aynı sistemi Türkiye'deki evine de yaptırmak istediğini söyleyince video sosyal medyada gündem oldu.
- Kadın, Türkiye'de taharet musluğu olmasına rağmen Mekke'de gördüğü gibi bir sistemin olmadığını belirtti.
- Kadının paylaşımı sosyal medyada yorumlara yol açtı.
Mekke ziyareti sırasında gördüğü taharet musluğunu "çok kullanışlı" bulduğunu dile getiren kadın, Türkiye'de taharet musluğu olmasına rağmen "böylesinin olmadığını" belirterek aynı sistemi evine yaptırmak istediğini söyledi.
SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI
Kısa sürede yayılan görüntüler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Paylaşımın altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;
- Ne güzel dertler var.
- Bu Türkiye'de de var zaten yıllardır.
- Bunu ilk defa görmesi enteresan...
- Rabbim akıl ihsan etsin.