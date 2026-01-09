Haberler

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım
Mekke'de gördüğü taharet musluğunu çok kullanışlı bulan bir kadın, aynı sistemi Türkiye'deki evine de yaptırmak istediğini söyleyince video sosyal medyada gündem oldu.

  • Mekke'de gördüğü taharet musluğunu çok kullanışlı bulan bir kadın, Türkiye'deki evine aynı sistemi yaptırmak istediğini söyledi.
  • Kadın, Türkiye'de taharet musluğu olmasına rağmen Mekke'de gördüğü gibi bir sistemin olmadığını belirtti.
  • Kadının paylaşımı sosyal medyada yorumlara yol açtı.

Mekke ziyareti sırasında gördüğü taharet musluğunu "çok kullanışlı" bulduğunu dile getiren kadın, Türkiye'de taharet musluğu olmasına rağmen "böylesinin olmadığını" belirterek aynı sistemi evine yaptırmak istediğini söyledi.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Kısa sürede yayılan görüntüler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Paylaşımın altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Ne güzel dertler var.
  • Bu Türkiye'de de var zaten yıllardır.
  • Bunu ilk defa görmesi enteresan...
  • Rabbim akıl ihsan etsin.
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıRIZGAR:

Son dönemde milletin bu taharet musluklarıyla ne derdi war anlamadım. Ayrıca Türkiye'de var zaten. Ayrıca şu kutsal yerden bir yerlere gelmek için artık gereksiz video çekmeyi bırakın, ibadetini yap başka bişi yapmaaa.

Haber Yorumlarıjbsxdyxxxc:

Bütün otellerde var bu çok da makbul değil tazyikli su geliyor sıkıntılı yani

Haber YorumlarıAyhan erdem:

Ne kadar cahil bir millet olduk

Haber YorumlarıHarun SİZER:

Kendisini reklam yapabilmek için onun taharet musluğu olmadığını bilmiyormuş gibi yalandan saftirik ayakları yapıyor suratında on kilo boya olan kaltak

