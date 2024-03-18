Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli?
Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Konya-Karapınar Belediye Başkan adayı olan Mehmet Yaka hakkında bilgiler merak ediliyor. Mehmet Yaka'nın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi soruların yanıtları gündeme geliyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka oldu. Peki, Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli?
MEHMET YAKA KİMDİR?
- 1965 Karapınar doğumlu olan Mehmet Yaka, Karapınar İmam Hatip Lisesinden sonra, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı.
- 1993 yılında Karapınar da Diş Hekimliği Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı.
- 1993 yılında Karapınar da Diş Hekimliği muayenehanesi açarak mesleğine başlamış, Konya Diş Hekimleri Odası Karapınar Temsilciliği yapmıştır.
- 2004 - 2009 yerel seçimlerinde AK Parti Belediye Meclis Üyesi seçilmesinin ardından 2012 - 2014 yılları arasında AK Parti Karapınar İlçe Başkanlığı görevini yürütmüştür.
- 2014 ve 2019 yıllarında Karapınar Belediye Başkanı seçilen Yaka, evli ve üç çocuk babasıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.