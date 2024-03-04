Mehmet Siyam Kesimoğlu kimdir? CHP Kırklareli Belediye Başkan Adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP'nin Kırklareli Belediye Başkan adayı ise Mehmet Siyam Kesimoğlu oldu. Mehmet Siyam Kesimoğlu kimdir? Mehmet Siyam Kesimoğlu nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MEHMET SİYAM KESİMOĞLU KİMDİR?

7 Mart 1960 tarihinde Kırklareli'nin Vize ilçesinde doğdu . 1983 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi. Turizm Bakanlığı'nda Başdanışmanlık yaptı. Özel sektörde ve kamu sektöründe çeşitli üst düzey görevlerde bulundu. Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanlığı, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Başkanlığı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Vakfı 2. Başkanlığı, Kırklareli Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanlığı görevlerini üstlendi. 22. Dönemde Kırklareli Milletvekili seçildi. Aynı dönem Türkiye – Estonya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı oldu. 12 Haziran 2011'de yapılan seçimle yeniden 24. Dönem Kırklareli Milletvekili olan Kesimoğlu, 1 Şubat 2014'te Kırklareli Belediye Başkanlığı'na aday gösterildi ve 30 Mart'ta yapılan seçimle Kırklareli Belediye Başkanı oldu. 31 Mart 2019 seçimlerine Bağımsız Aday olarak katıldı ve tekrar Kırklareli Belediye Başkanı seçildi. Kesimoğlu, evli ve bir çocuk babasıdır.