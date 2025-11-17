Mehmet Sevigen, 4 Temmuz 1954 tarihinde Malatya'nın Arapgir ilçesinde doğmuştur. Vefa Lisesi mezunu olan Sevigen, iş dünyasında faaliyet göstermiş ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında siyaset yapmıştır. Peki, Mehmet Sevigen kimdir? Mehmet Sevigen kaç yaşında, nereli? Mehmet Sevigen CHP'den nede ihraç edilmişti? Detaylar haberimizde...

MEHMET SEVİGEN KİMDİR?

Mehmet Sevigen, Türk siyaset sahnesinin tanınmış isimlerinden biridir. 4 Temmuz 1954 tarihinde Malatya'nın Arapgir ilçesinde dünyaya gelmiştir. Babasının adı Mevlüt, annesinin adı ise Fatma'dır. Siyasi kariyerinin yanı sıra iş dünyasında da aktif olarak yer almış olan Sevigen, iş adamlığı yapmış ve toplumsal yaşamda çeşitli alanlarda katkı sağlamıştır.

Eğitim hayatını İstanbul'da tamamlayan Sevigen, Vefa Lisesi mezunudur. Eğitim sonrası iş dünyasına atılmış ve başarılı bir iş hayatı sürdürmüştür. Futbol ile ilgilenmiş, amatör ve profesyonel düzeyde spor faaliyetlerinde bulunmuştur. Bu yönüyle hem sosyal hem de sportif alanlarda aktif bir profil çizmiştir.

Siyasi kariyeri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında şekillenmiş ve önemli görevlerde bulunmuştur. CHP'de Eski Genel Sekreter Yardımcılığı yapmış, partinin politikalarına yön veren süreçlerde etkin rol almıştır.

MEHMET SEVİGEN KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Sevigen, 4 Temmuz 1954 doğumlu olduğundan 2025 yılı itibarıyla 71 yaşındadır. Siyasette uzun yıllar aktif bir rol oynamış ve deneyimli bir milletvekili olarak öne çıkmıştır.

Sevigen'in siyasi kariyeri, yalnızca yaşla değil, deneyimle de ölçülen bir yolculuktur. İstanbul milletvekili olarak XIX., XX., XXII. ve XXIII. dönemlerde görev yapmış ve Türkiye'nin çeşitli sosyal, ekonomik ve diplomatik süreçlerinde aktif rol almıştır. Bu süre zarfında, hem meclis içi hem de uluslararası düzeyde temsil görevlerinde bulunmuştur.

MEHMET SEVİGEN NERELİ?

Mehmet Sevigen, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Malatya ilinin Arapgir ilçesi doğumludur. Kültürel ve tarihi açıdan zengin bir coğrafyada yetişen Sevigen, çocukluk ve gençlik yıllarını bu bölgede geçirmiştir.

Arapgir'in geleneksel değerleri ve toplumsal yapısı, Sevigen'in kişilik gelişiminde ve liderlik özelliklerinin oluşmasında önemli bir rol oynamıştır. Bu kök, onun siyaset anlayışına ve toplumsal vizyonuna da yansımıştır.

SİYASİ KARİYERİ VE MECLİS GÖREVLERİ

Mehmet Sevigen, Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul milletvekili olarak dört dönem boyunca görev yapmıştır. XIX., XX., XXII. ve XXIII. Dönemlerde TBMM çatısı altında önemli çalışmalara imza atmıştır. 52. Hükümet'te Devlet Bakanı olarak görev yapan Sevigen, hükümet çalışmalarında stratejik sorumluluklar üstlenmiştir.

Parlamenter faaliyetleri sırasında Sevigen, çeşitli uluslararası gruplarda da görev almıştır. 22. Dönem'de Küba Dostluk Grubu Üyesi olarak uluslararası ilişkilerde Türkiye'yi temsil etmiş, 23. Dönem'de ise Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Üyesi olarak bölgesel iş birliği ve diplomasi çalışmalarına katkı sağlamıştır.