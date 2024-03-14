Mehmet Salih Sağınç kimdir? AK Parti Denizli- Kale Belediye Başkan adayı Mehmet Salih Sağınç kaç yaşında, nereli?
Mehmet Salih Sağınç kimdir? AK Parti Denizli- Kale Belediye Başkan adayı Mehmet Salih Sağınç kaç yaşında, nereli? Mehmet Salih Sağınç, AK Parti'nin Denizli-Kale Belediye Başkan adayıdır. Sağınç'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi bilgiler halk tarafından merak edilmektedir. AK Parti'nin yerel seçimlerdeki adayları arasında yer alan Sağınç, Denizli- Kale halkının oyları için yarışacak.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Denizli- Kale Belediye Başkan adayı Mehmet Salih Sağınç oldu. Peki, Mehmet Salih Sağınç kimdir? AK Parti Denizli- Kale Belediye Başkan adayı Mehmet Salih Sağınç kaç yaşında, nereli?
MEHMET SALİH SAĞINÇ KİMDİR?
- 03 Ocak 1979 Kale doğumlu. İlkokulu ve Ortaokulu Karagöl (Gölbaşı) İlköğretim okulunda, liseyi Nazilli Lisesinde okudu.
- Yükseköğretim hayatıma Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünde başlayıp Yatay Geçiş yaparak Denizli Pamukkale Üniversitesinde Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünden mezun oldu.
- Yine Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Fen Bilimleri Öğretimi Dalında Tezsiz Yüksek Lisansımı tamamladı.
- 2009-2014 Yılları arasında bir dönem Denizli/Kale Gölbaşı Belde Belediye Başkanlığı görevini yürüttü.
- Evli ve 2 çocuk babasıdır.
- Mehmet Salih Sağınç, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Denizli Kale Belediye Başkan adayı oldu.
- 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için Cumhur İttifakı ortak adayı olarak AK Parti tarafından Denizli'nin Kale ilçesinden Belediye Başkan adayı olarak gösterilmiştir.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.