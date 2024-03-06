Yeniden Refah Partisi Ağrı Belediye Başkan Adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, Mehmet Şafi Erim kimdir? Yeniden Refah Partisi Ağrı Belediye Başkan Adayı Mehmet Şafi Erim kaç yaşında ve nereli?

MEHMET ŞAFİ ERİM KİMDİR?

Mehmet Şafi Erim, 1970 yılında Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Ceylanlı köyünde doğmuştur. Eğitim hayatına İmam Hatip Ortaokulu'nda başlamış ve ardından Spor Meslek Lisesi'ni tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu'ndan 1995 yılında Beden Eğitimi Öğretmenliği alanında mezun olmuştur.

Profesyonel kariyerine öğretmen olarak adım atan Mehmet Şafi Erim, Ağrı Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü gibi önemli görevlerde bulunmuştur. Bu süreçte, yönetim ve koordinasyon alanındaki yetenekleriyle tanınmış ve hizmetleriyle öne çıkmıştır. Mehmet Şafi Erim 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında Yeniden Refah Partisi Ağrı Belediye Başkan Adayıdır.