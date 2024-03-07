Tunç'un kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi bilgiler araştırılıyor. Ak Parti'nin İzmir- Karabağlar adayı olan Tunç, siyasi kariyeri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Peki, Mehmet Sadık Tunç kimdir? AK Parti İzmir- Karabağlar Belediye Başkan adayı Mehmet Sadık Tunç kaç yaşında, nereli?

MEHMET SADIK TUNÇ KİMDİR?

Mehmet Sadık Tunç, 1970 yılında Mardin-Midyat'ta doğdu. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1992 yılında Gaziantep Kaymakam adayı olarak mesleğe başladı. Van-Edremit, Adana-Aladağ, Hatay-Kırıkhan Kaymakam Vekilliklerinde bulundu. Düzce-Çilimli, Gaziantep-Nurdağı, Urfa-Hilvan Kaymakamlığı görevlerinden sonra Bayburt, Giresun ve Osmaniye Vali Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.