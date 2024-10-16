Mehmet Pişkin neden intihar etti? Mehmet Pişkin kimdir?

Pişkin, ODTÜ makine mezunuydu ve yazılım şirketinde görev alıyordu. 35 yaşındaki Mehmet Pişkin 16 Ekim 2014 tarihinde, Facebook üzerinden intihar videosu yayınlayarak hayatını sonlandırdı. 14 dakikalık video sonrası uzun süre gündeme oturmuştu. Mehmet Pişkin'in ölüm yıl dönümünde neden intihar ettiği araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Mehmet Pişkin neden intihar etti? Mehmet Pişkin kimdir? Detaylar haberimizde...

MEHMET PİŞKİN NEDEN İNTİHAR ETTİ?

Pişkin, Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra profesyonel kariyerine devam eden, teknoloji alanında ve girişimcilikte başarılı bir isimdi. İstanbul'da yaşamını sürdüren Pişkin'in intiharı, toplumda ruh sağlığı ve psikolojik destek konularının önemini yeniden gündeme taşıdı. Özellikle, gençlerin maruz kaldığı stres, depresyon ve duygusal baskılar üzerine daha fazla farkındalık oluşmasına yol açtı.

Mehmet Pişkin'in ölümü, özellikle sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı ve geniş bir kesimde ruh sağlığı ve intihar gibi hassas konuların daha fazla konuşulmasına neden oldu. Pişkin'in hayatı ve intiharı, toplumda derin bir iz bırakarak, kişisel trajedilerin ardındaki zorluklara dikkat çekti.

MEHMET PİŞKİN KİMDİR?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunu bir mühendis olan Mehmet Pişkin, yazılım alanında faaliyet gösteren bir şirkette yönetici olarak görev yapıyordu. İnternet girişimleri hakkında çalışma yapmaktaydı.