Mehmet Özdemir kimdir? Gelecek Partisi Konya Hadim Belediye Başkan Adayı Mehmet Özdemir kaç yaşında, nereli?
Gelecek Partisi Konya Hadim Belediye Başkan Adayı Mehmet Özdemir kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Mehmet Özdemir kimdir? Gelecek Partisi Konya Hadim Belediye Başkan Adayı Mehmet Özdemir kaç yaşında, nereli?
Mehmet Özdemir kimdir? Gelecek Partisi Konya Hadim Belediye Başkan Adayı Mehmet Özdemir kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Konya Hadim Belediye Başkan Adayı Mehmet Özdemir kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Mehmet Özdemir kimdir? Gelecek Partisi Konya Hadim Belediye Başkan Adayı Mehmet Özdemir nereli? Detaylar haberimizdedir…
MEHMET ÖZDEMİR KİMDİR?
Mehmet Özdemir, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Gelecek Partisi Konya Hadim Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.