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Mehmet Müezzinoğlu kimdir? Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu kaç yaşında, nereli?

Mehmet Müezzinoğlu kimdir? Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu kaç yaşında, nereli?
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Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun kim olduğu merak ediliyor. Müezzinoğlu'nun yaşı, kökeni ve daha fazlası haberimizde yer alıyor. Peki, Mehmet Müezzinoğlu kimdir? Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu kaç yaşında, nereli?

Sağlık alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Mehmet Müezzinoğlu'nun kim olduğu, yaşı, kökeni ve kariyeri sıkça merak konusu oluyor. Siyasi kariyerinde önemli bir yer edinen Müezzinoğlu, Türkiye'nin sağlık politikalarına yaptığı katkılarla biliniyor. Peki, Mehmet Müezzinoğlu kimdir? Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizde...

MEHMET MÜEZZİNOĞLU KİMDİR?

9 Ocak 1955'te Batı Trakya Gümülcine'de doğdu. Çocukluk ve gençlik yıllarını Rumeli'de geçiren Müezzinoğlu, 1970 yılında İstanbul'a geldi. Lise tahsilini İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı.

1982 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Batı Trakya'ya döndü. Genç bir doktor olarak ideallerini gerçekleştirmenin ancak ata vatanında mümkün olduğunu düşündüğünden 1983 yılında Meriç Nehri'ni aşarak Türkiye'ye iltica etti.

1983-1986 yılları arasında İstanbul Haseki Hastanesi'nde İç Hastalıkları ihtisasını tamamladı. 1986 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu. 1992 yılında Refah Partisi'nde aktif siyasete katıldı. AK Parti'nin kuruluş çalışmalarında bulundu ve İstanbul Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyesi oldu. 2002 – 2007 yılları arasında AK Parti İstanbul İl Başkanı olarak görev yaptı. 2007 Genel Seçimlerinde İstanbul, 2011 Genel Seçimlerinde Edirne ilimizden milletvekili seçilen Müezzinoğlu, 61. Hükümette Sağlık Bakanlığı görevine getirildi. 22 Mayıs 2016 tarihinde devraldığı AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler'den sorumlu Genel Başkanlığı Yardımcılığı görevinin ardından 01 Eylül 2016 tarihinde 65. Hükümette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine getirildi.

Avcılar Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Batı Trakya Eğitim Kültür Vakfı ve Balkan Medeniyeti Derneğinin Kurucu Üyesi, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneğinin Üyesidir. Orta düzeyde Yunanca, İngilizce ve Arapça bilen Bakanımız, evli ve 2 çocuk babasıdır.

2013-2016 yılları arasında ise Sağlık Bakanı olarak görev yapan Türk hekim ve siyasetçidir.

Mehmet Müezzinoğlu kimdir? Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu kaç yaşında, nereli?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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