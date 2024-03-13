Mehmet Levent Sevik kimdir? Zafer Partisi Bursa Mudanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Levent Sevik kaç yaşında, nereli?
Zafer Partisi Bursa Mudanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Levent Sevik kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Mehmet Levent Sevik kimdir? Zafer Partisi Bursa Mudanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Levent Sevik kaç yaşında, nereli?
Mehmet Levent Sevik kimdir? Zafer Partisi Bursa Mudanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Levent Sevik kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Bursa Mudanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Levent Sevik kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Mehmet Levent Sevik kimdir? Zafer Partisi Bursa Mudanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Levent Sevik nereli? Detaylar haberimizdedir…
MEHMET LEVENT SEVİK KİMDİR?
Mehmet Levent Sevik, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Zafer Partisi Bursa Mudanya Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.