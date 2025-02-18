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Mehmet Kurtuluş kimdir? Mehmet Kurtuluş kaç yaşında, nereli?

Mehmet Kurtuluş kimdir? Mehmet Kurtuluş kaç yaşında, nereli?
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Ünlü oyuncu Mehmet Kurtuluş, Türkiye kökenli bir Alman aktördür. Mehmet Kurtuluş kimdir? Kaç yaşında, nereli? gibi sorular, başarılı kariyeri ve oynadığı yapımlarla merak ediliyor.

Fatih Akın'ın filmleriyle tanınan Mehmet Kurtuluş, Almanya'da birçok dizi ve filmde başrol oynayarak uluslararası alanda ün kazanmıştır. Ayrıca, Netflix'in "Into the Night" dizisinde canlandırdığı Ayaz Kobanbay karakteriyle büyük beğeni toplamıştır. Peki, Mehmet Kurtuluş kimdir? Mehmet Kurtuluş kaç yaşında, nereli? Mehmet Kurtuluş'un hayatı, kariyeri ve oynadığı diziler nelerdir? İşte detaylar…

MEHMET KURTULUŞ KİMDİR?

Mehmet Kurtuluş, 27 Nisan 1972 tarihinde Uşak, Türkiye'de doğmuş, Türk kökenli Alman bir aktördür. Henüz 18 aylıkken ailesiyle birlikte Almanya'ya göç etmiş ve kardeşi Tekin Kurtuluş ile birlikte Aşağı Saksonya'nın Salzgitter kentinde büyümüştür.

1989 yılında okul tiyatrosunda ilk sahne deneyimini yaşayan Kurtuluş, 1991'de mezun olduktan sonra amatör tiyatro çalışmalarına devam etmiş ve 1993 yılında profesyonel olarak Braunschweig Devlet Tiyatrosu'nda sahne almaya başlamıştır.

Mehmet Kurtuluş kimdir? Mehmet Kurtuluş kaç yaşında, nereli?Mehmet Kurtuluş

1998 yılında yönetmen Fatih Akın ile tanışması, kariyerinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Akın'ın yönettiği "Kurz und schmerzlos" (Kısa ve Acısız) filminde başrol oynayarak sinema dünyasında tanınmıştır. Bu başarılı çıkışının ardından "Im Juli" (Temmuz'da) ve "Gegen die Wand" (Duvara Karşı) gibi önemli yapımlarda da rol almıştır.

Televizyon kariyerinde ise Almanya'nın popüler polisiye dizisi "Tatort"ta dedektif Cenk Batu karakterini canlandırmış ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Ayrıca, Netflix'in "Into the Night" dizisinde Ayaz Kobanbay karakteriyle uluslararası alanda da tanınmıştır.

2005 yılında Alman oyuncu Désirée Nosbusch ile evlenmiş ve 2013 yılında boşanmıştır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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