Mehmet Kocatepe kimdir, nereli? AK Parti Artvin adayı Mehmet Kocatepe hayatı ve kariyeri! Mehmet Kocatepe ne mezunu?

Türkiye, 31 Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimlere odaklanırken, AK Parti'nin belirleyeceği belediye başkan adayları büyük bir heyecanla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki AK Parti, İstanbul dahil olmak üzere 26 ilin adaylarını tanıttığı özel Aday Tanıtım Toplantısı'nı Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdi. Bu bağlamda Artvin Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Mehmet Kocatepe'nin hayatı ve kariyeri, seçim öncesinde yoğun bir ilgiyle karşılanıyor. Mehmet Kocatepe kimdir, nereli? Mehmet Kocatepe ne mezunu? AK Parti Artvin Belediye Başkan adayı Mehmet Kocatepe'nin kariyeri ve yaşamıyla ilgili detaylar, seçmenler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Mehmet Kocatepe kimdir, nereli? Mehmet Kocatepe ne mezunu? Detaylar haberimizde...

MEHMET KOCATEPE KİMDİR?

Mehmet Kocatepe 1966 yılında Artvin'de dünyaya gelmiştir. Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladıktan sonra Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Halk Eğitimi üzerine master yaparak "Bilim Uzmanı" unvanını aldı.

2003-2009 yılları arasında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nde Personel ve Eğitim Daire Başkanı olarak görev yaptı. Kocatepe, 25 Nisan 2009 tarihinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı görevine atandı.

Evli ve üç çocuk babası olup İngilizce ve Arapça bilmektedir.