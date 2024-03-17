Mehmet İlbay kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Ilgın Belediye Başkan adayı Mehmet İlbay kaç yaşında, nereli?
Mehmet İlbay kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri- Yeşilhisar Belediye Başkan adayı Mehmet İlbay kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Kayseri -Yeşilhisar Belediye Başkan adayı olan Mehmet İlbay hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Mehmet İlbay'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Mehmet İlbay kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Ilgın Belediye Başkan adayı Mehmet İlbay kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
MEHMET İLBAY KİMDİR?
Mehmet İlbay Konya - Ilgın Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Konya - Ilgın Belediye Başkan adayı Mehmet İlbay avukattır ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.