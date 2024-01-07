Türkiye, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlere kilitlenirken, Ak Parti'de kritik gün geldi çattı. Belediye başkan adaylarının açıklanmasına saatler kala kulislerde söz edilen isimlerin hayatı merak konusu oldu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Mehmet Hilmi Güler kimdir? Mehmet Hilmi Güler nereli, ne mezunu? Mehmet Hilmi Güler hayatı ve kariyeri! Detaylar haberimizde...

MEHMET HİLMİ GÜLER KİMDİR?

Mehmet Hilmi Güler, 15 Temmuz 1949 tarihinde Ordu, Türkiye'de doğan bir Türk siyasetçi, metalurji mühendisi ve malzeme mühendisliği doktorudur. İlk, ortaokul ve lise eğitimini Ordu'da tamamladıktan sonra ODTÜ Metalurji Mühendisliği'nden mezun oldu. Aynı üniversitede yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Akademik kariyerine ODTÜ ve ADMMA Makina Mühendisliği Bölümlerinde asistanlık ve öğretim görevlisi olarak başladı.

Güler, Türk Uçak Sanayii (TUSAŞ) Proje Mühendisi ve Grup Başkanı, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu ve Etibank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı, Erdemir ve İGDAŞ'ta Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza, Başbakanlık Başmüşaviri gibi önemli görevlerde bulundu. Ayrıca, AK Parti'nin kurucu Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) üyeliği ve AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı gibi siyasi görevleri üstlendi. Turkcell yönetim kurulu üyeliği de yapmıştır.

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Mehmet Hilmi Güler, siyasi ve akademik kariyerinin yanı sıra sanayi ve enerji sektörlerindeki deneyimleriyle dikkat çekmektedir.