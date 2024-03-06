Mehmet Gürel kimdir? CHP Yalova Belediye Başkan Adayı Mehmet Gürel kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP'nin Yalova Belediye Başkan adayı ise Mehmet Gürel oldu. Mehmet Gürel kimdir? Mehmet Gürel nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MEHMET GÜREL KİMDİR?

Mehmet Gürel, 1975 yılında Yalova'da doğmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü'nden mezun olmuş ve İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisansını tamamlamıştır. 2005-2014 yılları arasında Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nda (YTSO) Meclis Üyeliği ve Meclis Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir. Ayrıca, bir dönem CHP Yalova Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 2014-2018 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediyesi'nde CHP meclis üyeliği yapmıştır. Şu anda Katılım Mühendislik Ltd. Şti'de "Proje Geliştirme, Kentsel Dönüşüm ve Planlama" konularında mühendislik faaliyetlerini sürdürmektedir. Mehmet Gürel, evli ve bir kız çocuğu babasıdır.