Mehmet Günsur neden ifade verdi, Mehmet Günsur ne yaptı?

Menajer Ayşe Barım hakkında gezi parkı olaylarına iştirak ettiğine dair yazılı ve görsel basında yer alan iddialar sebebiyle re'sen soruşturma başlatıldı. Peki, Mehmet Günsur neden ifade verdi, Mehmet Günsur ne yaptı?

MEHMET GÜNSUR NEDEN İFADE VERDİ?

Menajer Ayşe Barım hakkında gezi parkı olaylarına iştirak ettiğine dair yazılı ve görsel basında yer alan iddialar sebebiyle re'sen soruşturma başlatıldı. Barım, 'Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçlamasıyla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında oyuncu Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsür ifade için İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

MEHMET GÜNSUR KİMDİR?

Mehmet Günsür, 8 Mayıs 1975; Fatih, İstanbul, Türk oyuncu.

1975 yılında Tatar kökenli bir ailenin ikinci çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Sibel Hanım bir öğretim görevlisi, babası Teoman Bey ise bir kuantum fizikçisidir.Modern bale koreografı olan ablası Zeynep Günsür Yüceil aynı zamanda bir öğretim görevlisidir.

Oyunculuğa yedi yaşında çeşitli reklam filmlerinde oynayarak başladı. 14 yaşındayken Okan Uysaler'in yönettiği Geçmiş Bahar Mimozaları adlı dizide Rutkay Aziz, Filiz Akın ve Müşfik Kenter gibi oyuncularla rol aldı.İtalyan Lisesi'nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne girerek buradan mezun oldu. Bir müzik grubuyla konserler veren Günsür, dört yıl boyunca restoran işletmiştir. Hamam filminin figürasyonunu yapan bir arkadaşının aracılığıyla seçmelere katıldı. Deneme çekiminin ardından role kabul edildi ve Ferzan Özpetek'in yönetmenliğindeki bu filmle adını geniş kitlelere duyurdu. Filmin ardından yalnızca oyunculuğa yönelme kararı aldı.

Kişisel hayatı

2006 yılında yönetmen Katerina Mongio ile evlenmiştir ve üç çocukları vardır.

Filmografisi

Sinema

Yıl Başlık Rolü Notlar

1997 Hamam Mehmet

1999 Hayal Kurma Oyunları

2001 Tommaso Giovanni Televizyon filmi

Guida Giovanni Televizyon filmi

2002 İtalyan Giorgio

2003 Il papa buono Don Paolo Televizyon filmi

O Şimdi Asker Nihat Denizer

Stregeria Kısa film

2004 Non ci sarebbe niente da fare! Kısa film

2005 Anlat İstanbul Rıfkı

2007 Fall Down Dead Stefan Kerchek

2008 Se chiudi gli occhi

2010 Ses Onur

Matrimoni e altri disastri Andrea

2011 Aşk Tesadüfleri Sever Özgür Turgut

2014 Unutursam Fısılda Tarık Ertuğrul

2017 İstanbul Kırmızısı Yusuf

Televizyon

Yıl Başlık Rolü Notlar

1989 Geçmiş Bahar Mimozaları Sabih

1989 Cahide

1999 Sır Dosyası Ayhan

2001 Don Matteo

2003 Pilli Bebek Tarık

2004 Kasırga İnsanları Sinan

2005-2006 Beyaz Gelincik Mustafa Aslanbaş

2007-2008 Bıçak Sırtı Mehmet Ertuğrul

2012-2014 Muhteşem Yüzyıl Şehzade Mustafa

İnternet

Yıl Başlık Rolü Notlar

2017 Fi Deniz Başrol

Ödüller ve adaylıklar

Yıl Ödül Kategori Dizi - Film

1998 10. Ankara Film Festivali Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu Hamam

2003 40. Antalya Film Şenliği Jüri özel ödülü O Şimdi Asker

2003 6. Gökçeada Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu O Şimdi Asker

2004 9. Sadri Alışık Ödülleri Jüri özel ödülü O Şimdi Asker

2011 16.Sadri Alışık Ödülleri Jüri özel ödülü Ses

2012 ELLE Style Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Muhteşem Yüzyıl

2012 Ayaklı Gazete TV Yıldızları En İyi Dönem Dizisi Yardımcı Erkek Oyuncu Muhteşem Yüzyıl

2012 18. Kral Müzik Ödülleri En İyi Film Müziği Aşk Tesadüfleri Sever - Mehmet Günsür & TNK

2014 Sakarya Üniversitesi Justiniaus Medya Ödülleri En iyi erkek oyuncu Muhteşem Yüzyıl