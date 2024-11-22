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Mehmet Dönmez kimdir? İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez kaç yaşında ve nereli?

Mehmet Dönmez kimdir? İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez kaç yaşında ve nereli?
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İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez kimdir, kaç yaşında ve hangi partiden olduğu merak ediliyor. Mehmet Dönmez ne zaman belediye başkanı oldu ve Mehmet Dönmez kaç yaşındadır soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Mehmet Dönmez kimdir? İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez kaç yaşında ve nereli?

Mehmet Dönmez kimdir? Hatay'ın İskenderun ilçe Belediye Başkanı Mehmet Dönmez kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Dönmez, eğitim hayatını Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamlamıştır. Mehmet Dönmez kimdir? Detaylar haberimizdedir...

MEHMET DÖNMEZ KİMDİR?

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, 1978 yılında İskenderun'da doğmuştur. Eğitim hayatını Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamlamıştır.

Dönmez, iş hayatında geniş bir yelpazede faaliyet göstermiş olup, Dönmezoğlu Grup bünyesinde lojistik, antrepo, madencilik, inşaat, tekstil ve savunma sanayi gibi alanlarda faaliyet gösteren dört firmanın kuruculuğunu üstlenmiş ve yönetim kurulu başkanlığı yapmıştır.

Mehmet Dönmez kimdir? İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez kaç yaşında ve nereli?Mehmet Dönmez

Siyasi kariyerine 2012 yılında AK Parti İskenderun İlçe Başkan Yardımcısı olarak adım atan Mehmet Dönmez, 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den Belediye Başkan Aday Adayı olmuştur. Ayrıca AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulunmuş ve 2015 Genel Seçimlerinde Hatay Milletvekili Aday Adayı olarak partisine katkı sağlamıştır.

Mehmet Dönmez, 2000 yılında evlenmiş ve üç çocuk babasıdır.

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