Mehmet Dilek kimdir? AK Parti Diyarbakır- Sur Belediye Başkan adayı Mehmet Dilek kaç yaşında, nereli?
Mehmet Dilek kimdir? AK Parti Diyarbakır- Sur Belediye Başkan adayı Mehmet Dilek kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Diyarbakır- Sur Belediye Başkan adayı Mehmet Dilek'in kim olduğu merak konusu oldu. Mehmet Dilek'in kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi bilgiler halk tarafından araştırılmaktadır.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Diyarbakır- Sur Belediye Başkan adayı Mehmet Dilek oldu. Peki, Mehmet Dilek kimdir? AK Parti Diyarbakır- Sur Belediye Başkan adayı Mehmet Dilek kaç yaşında, nereli?
MEHMET DİLEK KİMDİR?
- Mehmet Saik Dilek 1 Ocak 1966 Lice doğumludur.
- Türk siyasetçidir.
- Adalet ve Kalkınma Partisi Isparta 23. dönem milletvekilidir.
- 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için Cumhur İttifakı ortak adayı olarak AK Parti tarafından Diyarbakır'ın Sur ilçesinden Belediye Başkan adayı olarak gösterilmiştir.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.