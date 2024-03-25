İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Mehmet Balcı kimdir? İYİ Parti Edirne Süloğlu Belediye Başkan adayı Mehmet Balcı kimdir

İYİ PARTİ EDİRNE SÜLOĞLU ADAYI KİM?

İYİ Parti Süloğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Balcı oldu.

MEHMET BALCI KİMDİR?

03.03.1967 yılında Kofçaz'da doğdu. İlk ve Ortaokulu Kofçaz İlçesinde bitirdikten sonra 1981 yılında sınavında başarılı olduğu İstanbul Halkalı Ziraat Meslek Lisesinden 1985 yılında Ziraat Teknisyeni olarak Mezun oldu. 1987 – 1988 yılları arasında 18 ay olarak askerlik görevini İzmir Narlıdere İstihkâm Okulu ve Er Eğitim Merkezi Komutanlığında çavuş olarak yaptı. 1989 yılında Kırklareli Devlet Su İşleri Müdürlüğünde 6 ay süreliğine geçici işçi olarak meslek hayatına başladı. 1990 yılında Şanlıurfa Tarım İl Müdürlüğüne Ziraat Teknisyeni olarak atandı ve 3 yıl süre ile Şanlıurfa Tarım İl Müdürlüğünde görev yaptı. 1993 yılında Kırklareli İl Tarım Müdürlüğü'ne atandı. Kırklareli atandıktan sonra Tekirdağ Üniversitesi Kırklareli Meslek Yüksek Okulu Süt ve Süt Ürünleri bölümünü bitirerek tekniker olarak mezun oldu. 1995 yılında kurucu üye olarak görev aldığı Elif Konut Yapı Kooperatifinde Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 2001 yılında Kofçaz İlçe Tarım Müdürlüğünde 4 yıl Tekniker olarak görev yaptıktan sonra tekrar 2005 yılında Kırklareli İl Tarım Müdürlüğüne atandı.

2008 – 2013 yılları arasında 4,5 yıl süre ile Kırklareli İl Tarım Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Vekili olarak görev yaptı. Evli ve 1 kız 1 erkek olmak üzere 2 çocuk babasıdır.

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumculara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurgular. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.