Mehmet Aydın kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Çumra Belediye Başkan adayı Mehmet Aydın kaç yaşında, nereli?
Mehmet Aydın kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri- Yeşilhisar Belediye Başkan adayı Mehmet Aydın kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Kayseri -Yeşilhisar Belediye Başkan adayı olan Mehmet Aydın hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Mehmet Aydın'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Mehmet Aydın kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Çumra Belediye Başkan adayı Mehmet Aydın kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
MEHMET AYDIN KİMDİR?
Mehmet Aydın Konya - Çumra Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Konya - Çumra Belediye Başkan adayı Mehmet Aydın esnaftır ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.