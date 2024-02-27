Mehmet Altınöz kimdir? Yeniden Refah Partisi İBB Başkan Adayı Mehmet Altınöz kaç yaşında ve nereli?

Mehmet Altınöz kimdir ve kaç yaşında olduğu gündeme geliyor. Yeniden Refah Partisi İBB Başkan Adayı Mehmet Altınöz kaç yaşında ve nereli sorularına yanıt aranıyor. Altınöz, 1973 yılında Bursa'da doğdu. Eğitim hayatına Bursa Anadolu Lisesi'nde başlamıştır. Mehmet Altınöz kimdir? Detaylar haberimizdedir…

MEHMET ALTINÖZ KİMDİR?

Mehmet Altınöz, 1973 yılında Bursa'da doğdu. Eğitim hayatına Bursa Anadolu Lisesi'nde başlamıştır. Daha sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olmuştur. İşletme alanında uzmanlaşmak amacıyla Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde Yönetim ve Organizasyon üzerine yüksek lisans yapmıştır (MBA). Altınöz, Altınöz AŞ.'nin Yönetim Kurulu Başkanıdır. Aynı zamanda Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği ve STK ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi olan Altınöz, İngilizce dilinde de iyi derecede bilgi sahibidir. Evlidir ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet Altınöz