Sosyal medyada birçok futbolsever, eski Trabzonspor Başkanı ve Spor Bakanı olan Mehmet Ali Yılmaz'ın kim olduğunu sorguluyor. Mehmet Ali Yılmaz'ın vefat haberinin ardından hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. Mehmet Ali Yılmaz, Türk siyasetçi ve eski Trabzonspor Başkanı olarak bilinir. Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın yaşamı ve ölümüyle ilgili detaylar merak ediliyor. Mehmet Ali Yılmaz kimdir? Mehmet Ali Yılmaz neden öldü, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

MEHMET ALİ YILMAZ KİMDİR?

Mehmet Ali Yılmaz, 21 Ekim 1948'de Of'ta doğdu. İstanbul Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu. Antalya'da Zigana Tatil Köyü, Tek-Art Holding ve Yılmaz Yayınları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Trabzonspor Kulübü Başkanlığı, XIX. Dönem Trabzon Milletvekilliği ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı gibi önemli görevlerde bulunmuştur. Evli ve beş çocuk babasıdır.

Bakanlık döneminde Türkiye Futbol Federasyonuna özerklik getirmiş ve futbolda havuz sistemini düzenleyen kişidir. Ayrıca Trabzonspor'a tesis kazandırmıştır. Medya alanında da yatırımları bulunan Mehmet Ali Yılmaz'ın, internet üzerinden yayın yapan "TVem" kanalı ile Trabzon'da eskiden yayın yapan Zigana TV ve halen yayın yapan Zigana FM gibi medya kuruluşları kendisine aittir.

MEHMET ALİ YILMAZ NEDEN ÖLDÜ?

Eski spordan sorumlu devlet bakanı ve Trabzonspor'un eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz, Beşiktaş'taki evinde kızı tarafından ölü bulundu. Ancak Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm nedeniyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili detaylar ve ölüm nedeni hala netlik kazanmayı bekliyor.