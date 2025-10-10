Mehmet Ali Orpak kimdir, hangi partiden? Buldan Belediyesi hangi parti?

Mehmet Ali Orpak hangi partiden? Mehmet Ali Orpak siyaset gündeminin merak edilen isimleri arasında yer aldı. Mehmet Ali Orpak kimdir, hangi partili merak edildi. Peki, Buldan Belediyesi hangi partiden? İşte Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak hangi partiden? Yanıtı...

MEHMET ALİ ORPAK KİMDİR, HANGİ PARTİDEN?

25 Aralık 1966 yılında Buldan'da dünyaya gelen Mehmet Ali Orpak, ilkokulu Zafer İlkokulu'nda okuduktan sonra ortaokul ve lise eğitimini Buldan Akın Lisesinde tamamladı.

Üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Malzeme Mühendisliğinde tamamlamasının ardından yüksek lisansını Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü İşletme Bölümünde yaptı.

1992- 1997 yılları arasında Diler Holding'de işletme mühendisliği, 1997-2009 arasında İlke Çelik Atom Kablo'da fabrika müdürlüğü görevinde bulundu.

2000 yılında CHP ye üye olan iş insanı Mehmet Ali Orpak, 2007 yılında Buldan'da tekstil ortaklığı kurdu. 2011 yılında yaptığı yatırımla, Denizli Organize Sanayi Bölgesinde İkiz Tel fabrikasını faaliyete geçirdi. 2012 yılında CHP Denizli İl yönetim kurulu üyesi olduktan sonra 2013 yılında Denizli İl Başkanı oldu. 2023 yılında CHP Denizli Milletvekili aday adayı olan Mehmet Ali Orpak, halen Makine Sanayici İş İnsanları Derneği (MAKSİAD) üyeliği ve Denizli Sanayi Odası komite başkanlığı ve Mühendislik Fakültesi danışma kurulu üyeliği görevlerini sürdürüyor.

CHP Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak evli olup, ikiz erkek çocuk babasıdır.

BULDAN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDEN?

31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçlarına göre, CHP'nin adayı Mehmet Ali Orpak yüzde 53,19 oy oranı ile Buldan'da seçimi kazanmıştır.