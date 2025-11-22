Haberler

Aynı hastalık nüksetti! Mehmet Ali Erbil fenalaştı

Güncelleme:
Ünlü sunucu ve oyuncu Mehmet Ali Erbil, kaçış sendromu rahatsızlığının nüksetmesi üzerine fenalaştı. Evine çağırılan doktorun müdahalesi sonrası Erbil'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

  • Mehmet Ali Erbil'in kaçış sendromu rahatsızlığı nüksetti ve evinde fenalaştı.
  • Doktor müdahalesi sonrası Erbil'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
  • Kaçış sendromu, kılcal damarların geçirgenliğinin artmasıyla ani ataklar şeklinde seyreden, hayati risk taşıyan nadir bir hastalıktır.

Sunucu ve oyuncu Mehmet Ali Erbil, sevenlerini korkuttu. Erbil, kaçış sendromu rahatsızlığının nüksetmesi üzerine evinde fenalaştı.

EVE DOKTOR ÇAĞIRILDI

Çağırılan doktor tarafından müdahale edilen Erbil'in istirahat ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

KAÇIŞ SENDROMU NEDİR?

Tıbbi adı "Kapiller Sızıntı Sendromu" olan kaçış sendromu, vücuttaki küçük damarların (kılcal damarlar) ani şekilde geçirgenliğinin artmasıyla ortaya çıkan seyrek fakat hayati risk taşıyan bir hastalıktır. Bu durumda damarlardaki sıvı, damar dışına sızarak şiddetli tansiyon düşüklüğü, ödem, şok tablosu ve organ yetmezliğine yol açabilir.

Hastalık genellikle ani ataklar hâlinde gelişir ve hızlı tıbbi müdahale gerektirir. Atak sırasında hastada:

  • Ani ve ciddi tansiyon düşmesi
  • Şiddetli halsizlik
  • Kol ve bacaklarda ödem
  • Sersemlik veya bilinç değişikliği
  • Kas ve karın ağrıları gibi belirtiler görülebilir.

Kaçış sendromunun kesin nedeni bilinmemekle birlikte, bağışıklık sistemiyle ilişkili olduğu düşünülen nadir bir hastalıktır. Tedavisinde yoğun bakım desteği, damar içi sıvı tedavisi ve atakları kontrol altına almaya yönelik medikal uygulamalar yer alır.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (13)

Haber YorumlarıKutay Özmen:

70 yaşından sonra Zorla kuşu ötürmek için 20lik çıtır alırsan sonuçlarına katlanacaksın, Al bak bütün sistemi bozdun bitti yaprağım Bundan sonra iflah olmaz kimse kaldıramaz o dalgayı...

Haber YorumlarıSelman kaya:

Bahisten içeri girmemek için nuksetmistir

Haber Yorumlarıerdogan şimşek:

Allah uyarıyor işte, bırak bu işleri git Namazını kıl Ahiret var.. Geçici Dünya için,gayret üstüne gayret,sonsuz Ahiret için Gayret yok Hayret.

Haber YorumlarıAta_Mete:

Bir sana doyamıyoruz milletçe,birde akepeye-Allah size uzun ömürler versin!

Haber YorumlarıCahilistan Cumhuriyeti:

İkisininde ömrü az gibi görünuyor :)

Haber YorumlarıCarsambali:

Haber basligini gorunce aha dinazorun biri gitmek uzere,kurtuluyoruz diye umut etmistim..Yine direkten dondu..

