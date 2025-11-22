Aynı hastalık nüksetti! Mehmet Ali Erbil fenalaştı

Sunucu ve oyuncu Mehmet Ali Erbil, sevenlerini korkuttu. Erbil, kaçış sendromu rahatsızlığının nüksetmesi üzerine evinde fenalaştı.

EVE DOKTOR ÇAĞIRILDI

Çağırılan doktor tarafından müdahale edilen Erbil'in istirahat ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

KAÇIŞ SENDROMU NEDİR?

Tıbbi adı "Kapiller Sızıntı Sendromu" olan kaçış sendromu, vücuttaki küçük damarların (kılcal damarlar) ani şekilde geçirgenliğinin artmasıyla ortaya çıkan seyrek fakat hayati risk taşıyan bir hastalıktır. Bu durumda damarlardaki sıvı, damar dışına sızarak şiddetli tansiyon düşüklüğü, ödem, şok tablosu ve organ yetmezliğine yol açabilir.

Hastalık genellikle ani ataklar hâlinde gelişir ve hızlı tıbbi müdahale gerektirir. Atak sırasında hastada:

Ani ve ciddi tansiyon düşmesi

Şiddetli halsizlik

Kol ve bacaklarda ödem

Sersemlik veya bilinç değişikliği

Kas ve karın ağrıları gibi belirtiler görülebilir.

Kaçış sendromunun kesin nedeni bilinmemekle birlikte, bağışıklık sistemiyle ilişkili olduğu düşünülen nadir bir hastalıktır. Tedavisinde yoğun bakım desteği, damar içi sıvı tedavisi ve atakları kontrol altına almaya yönelik medikal uygulamalar yer alır.