Mehmet Ali Eraydın kimdir? CHP Denizli Güney Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Eraydın kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Denizli Güney Belediye Başkan adayı ise Mehmet Ali Eraydın. Mehmet Ali Eraydın nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MEHMET ALİ ERAYDIN KİMDİR?

Mehmet Ali Eraydın, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Denizli Güney Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.