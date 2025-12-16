Mehmet Akif Ersoy'dan Furkan Torlak'a 'Kütüphane' esprisi! Mekana böyle götürmüş

Habertürk genel yayın yönetmeniyken uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'la ilgili gün gün yeni iddialar ortaya çıkıyor. İstifa eden Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Furkan Torlak 'Kütüphane' adlı mekana nasıl gittiğini anlattı.

TGRT ekranlarında Furkan Torlak'ın açıklamasını aktaran Fatih Atik, "Ben kendisini tanırım. Cem Küçük'ün dediği gibi ben birilerine operasyon çektiğine tanık olmadım. Özel hayatında neler yaptığı o kendi bileceği bir iş. Ben açıklamasını iletiyim. Gönderdiği açıklamadan okuyorum. Arabasıyla ilgili bir şey söylemişsin. Aracın 10 milyon TL değil, bunun tam yarısı olduğunu söylüyor. Oturduğu evi de 2021 yılında bir önceki evi satarak almış. O olayı ben de biliyorum. Orada bir tapu sıkıntısı da varmış. O dönemde ev fiyatı 3-4 milyon TL aralığındaydı. Müteahhit ve arsa sahipleri anlaşmazlığı nedeniyle daireler uzun süre satılamadı. Aynı sitede başka tanınmış isimler de oturuyor diye bir açıklama göndermiş. Fuat Uğur'un da adını vererek, "Sayın Fuat Uğur'u yıllardır takip ediyorum. Uğur DMM paylaşımlarına destek vermiş saygı duyduğum bir büyüğümdür" diyor. Kendisinin de ortak dostlar aracılığıyla bunu bildiğini ifade ediyor." dedi.

"SENİ KÜTÜPHANE'YE GÖTÜRECEĞİZ"

"Kütüphane" adlı mekanla ilgili de Torlak'ın açıklamasını aktaran Atik,"Uyuşturucu testi konusunda şöyle bir şey var. Cem Küçük test yapılsın demişti ya. Kendi zaten böyle bir başvuruda bulunmuş. Çok önce gönüllü olarak başvuru yapacağını bildirmiş yakında yapar. İstifa konusuna gelince herhangi bir telkin olmadığını, kurumun adı geçince sorumlu davranış olarak kendinin istifa ettiğini söyledi. Bir de bu Kütüphane denen mekana da gitmesiyle alakalı şöyle diyor Furkan Torlak, çocukluk arkadaşı tarafından, "Seni Kütüphane'ye götüreceğiz" esprisiyle götürüldüğünü söylüyor. Aşırı gürültülü ve kalabalık olduğu için mekandan çıkmış ve orada bir koltukta oturduğunu söylüyor bana gönderdiği açıklamada. Ve o dönemde de İletişim Başkanlığı'nda görevi olmadığını söylüyor." ifadelerini kullandı.