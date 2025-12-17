Haberler

Mehmet Akif Ersoy'un cezaevi günleri: Şokta görünüyordu, avukat hanım ağlıyordu

Mehmet Akif Ersoy'un cezaevi günleri: Şokta görünüyordu, avukat hanım ağlıyordu
İBB davasında tutuklu bulunan Buğra Gökce, Silivri Cezaevi'nde eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile karşılaştığını anlattı. Gökce, Ersoy'un moralinin bozuk ve "şokta" göründüğünü ifade etti.

  • İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, Silivri Cezaevi'nde eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile karşılaştığını belirtti.
  • Buğra Gökce, Mehmet Akif Ersoy'un şokta göründüğünü ve avukatının ağladığını aktardı.
  • Silivri Cezaevi'nde tutuklu ve hükümlülerin birbirlerine temas etmesi yasak olmasına rağmen, insani dayanışma oluştuğu ifade edildi.

İBB davasında tutuklu bulunan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, Silivri Cezaevi'nde eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile görüşme sırasında yaşananları anlattı. Gökce, Ersoy'un "şokta" göründüğünü, yaşanan anların herkes için oldukça zor olduğunu ifade etti.

SİLİVRİ CEZAEVİ'NDE DİKKAT ÇEKEN KARŞILAŞMA

İBB davası kapsamında tutuklu bulunan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, Silivri Cezaevi'nde yaptığı avukat görüşmeleri sırasında uyuşturucu soruşturması sonrası tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile karşılaşmasını anlattı. Gökce, Ersoy'un ruh halinin dikkat çekici olduğunu belirterek, "Şokta görünüyordu sanki" dedi.

"SAĞLIĞINI VE MORALİNİ SORDUM"

Gökce, cumartesi günü avukat görüşüne çıktığını ve uzun süre görüşme odasında kaldığını belirterek, yan odalara farklı tutukluların geldiğini aktardı. Mehmet Akif Ersoy ile bu sırada selamlaştıklarını anlatan Gökce, "Geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Sağlığını, moralini sordum. 'İyi olacağım herhalde' diyebildi" ifadelerini kullandı.

AVUKATIN GÖZYAŞLARI DUYGUSAL ANLAR YAŞATTI

Gökce, Ersoy'un görüşmeye gelen avukatıyla sarıldığını ve avukatın ağlamasının ortamı daha da duygusal hale getirdiğini belirterek, "Avukat hanım ağlayınca hepimiz etkilendik. Mehmet Akif Bey dahil herkes için zorlu anlardı. İlk giriş günleri gerçekten bir yıkım oluyor" dedi.

CEZAEVİNDE TEMAS YASAĞI VE 'RACON'

Cezaevindeki görüşme düzenine de değinen Gökce, tutuklu ve hükümlülerin birbirlerine temas etmesinin yasak olduğunu, görevlilerin bu konuda sıkı önlem aldığını vurguladı. Gökce, buna rağmen cezaevi ortamında insani bir dayanışma oluştuğunu belirterek, "Tanımasanız, sevmeseniz bile burada kader arkadaşı gibi selamlaşıp hatır soruyorsunuz. Buranın raconu biraz böyle" dedi.

AYSEVER, MERDAN YANARDAĞ VE ALTAYLI DETAYI

Gökce, görüşmeler sırasında gazeteci Enver Aysever ile selamlaştığını, Aysever'in sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Merdan Yanardağ için ise "Dirençli ve güçlü" ifadesini kullandı. Öğleden sonraki görüşmede Fatih Altaylı ile de karşılaştığını anlatan Gökce, Altaylı ile birbirlerine moral verdiklerini belirtti.

"SİLİVRİ ADETA BİR KAMPUSE DÖNDÜ"

Gökce, Silivri Cezaevi'nde gazeteciler, akademisyenler, belediye başkanları ve çeşitli meslek gruplarından çok sayıda ismin bulunmasına dikkat çekerek, cezaevinin "tarihe geçecek bir kampüse dönüştüğünü" ifade etti. Tutuksuz yargılamanın esas olması gerektiğini vurgulayan Gökce, mevcut uygulamaların hem bireylerin haklarını hem de toplumun hizmet alma imkanlarını engellediğini söyledi.

Olgun Kızıltepe
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMGk:

Olayı anlatan hırsızlıktan, milletin parasını çalmakdan yatıyor bahsettiği kişi uyuşturucu, kadına taciz ne ararsan var adamlar siyasi tutuklu gibi takılıyor bu kadar yüzsüzlüğe pes artık

Haber YorumlarıAdil ASLAN:

Göbek atmasını mı bekliyordunuz...?

Haber YorumlarıLegend ishere:

Avukat hanım ağlayınca hepimiz etkilendik diyor. Altta duygusal bir keman tınısı. Ver aciteyi kökle bu millet herşeyi yiyor zaten. Koy abi sosu bol olsun. Buğra gökçe Rüşvet alma, Nitelikli dolandırıcılık, İhaleye fesat karıştırma gibi iddilarla gözaltına alınmıştı. Akif ise uyuşturucu ve fuhuşturucudan. Ne güzel lan memleket. Kusura bakmayın ama yettiniz haaa. İçimiz karardı birde gözyaşı haberi okuyoruz. Cila çekiyorlar.

Haber Yorumlarısezgin sucin:

gurup yaparken şok olmiyodun şimdi yat ibne

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

