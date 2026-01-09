Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: "Doğruluk mu cesaret mi" oyunu sonrası ilişki iddiası
Tutuklu eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul İl Jandarma tarafından gözaltına alınan İpek M. isimli şüpheli, savcılığa verdiği ifadede Mehmet Akif Ersoy ve çevresine ilişkin çeşitli iddialarda bulundu. İpek M., bazı ev partilerinde 'Doğruluk mu cesaret mi?' oyunu oynandığını ve devamında cinsel ilişki yaşandığını iddia etti.
- İpek M., Mehmet Akif Ersoy'un bulunduğu ortamlarda uyuşturucu maddenin ortaya çıktığını ve Ersoy'un uyuşturucu temin ettiğini iddia etti.
- İpek M., Mehmet Akif Ersoy'un alkol ve uyuşturucu etkisinde çakarlı araç kullandığını iddia etti.
- İpek M., Mehmet Akif Ersoy, Tolga Aykut, Buse Ö. ve Tuğba Ö.'nun katıldığı ev partilerinde 'Doğruluk mu cesaret mi?' oyunu oynandığını ve cinsel ilişki yaşandığını iddia etti.
Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklu bulunduğu uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma ekiplerince gözaltına alınan İpek M. isimli şüphelinin savcılığa verdiği ifade dosyaya girdi. Şüpheli, ifadesinde Ersoy ve çevresine ilişkin çeşitli iddialarda bulundu.
"UYUŞTURUCU ORTAYA ÇIKIYORDU" İDDİASI
Sabah'ta yer alan habere göre; İpek M., savcılık ifadesinde olayların 2022 yılına kadar uzandığını belirterek, Mehmet Akif Ersoy'un bulunduğu bazı ortamlarda uyuşturucu maddenin ortaya çıktığını öne sürdü. Şüpheli, uyuşturucu madde teminiyle ilgili olarak da Ersoy'u işaret eden ifadeler kullandı.
"ÇAKARLI ARAÇLA GEZDİ" ÖNE SÜRÜLDÜ
Şüpheli ifadesinde ayrıca, Mehmet Akif Ersoy'un zaman zaman alkol ve uyuşturucu etkisinde olduğunu iddia ederek, bu haldeyken çakarlı araç kullandığına şahit olduğunu ileri sürdü.
"DOĞRULUK MU CESARET Mİ? OYNAYIP İLİŞKİYE GİRDİLER" İDDİASI
İpek M. ifadesinde, "Bulunduğumuz ortamlarda uyuşturucu madde ortaya çıkıyordu, büyük ihtimalle Akif getiriyordu" diyerek uyuşturucu tedariği konusunda Ersoy'u işaret etti. İpek M., bazı ev partilerinde Tolga Aykut, Mehmet Akif Ersoy, Buse Ö. ve Tuğba Ö. isimlerinin bir arada bulunduğunu öne sürerek, bu ortamlarda "Doğruluk mu cesaret mi?" oyunu oynandığını, devamında ise cinsel ilişki yaşandığını iddia etti.
ERSOY ETKİN PİŞMANLIK KAPSAMINDA İFADE VERMİŞTİ
Öte yandan Mehmet Akif Ersoy'un geçtiğimiz günlerde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla ifade verdiği, bu ifadede de Habertürk'ün eski Genel Müdürü Veyis Ateş'i işaret ederek, uyuşturucu maddeye alışma süreciyle ilgili iddialarda bulunduğu kamuoyuna yansımıştı.