Mehmet Akif Ersoy için olay iddia: Çakarlı aracıyla polis kontrolü yapmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen Mehmet Akif Ersoy hakkında yeni tanık ifadeleri ortaya çıktı. Ersoy ile birlikte uyuşturucu madde kullanıp cinsel ilişki partilerine katıldığını itiraf eden bir tanık, polislere yakalanmamak için Ersoy'un kullandığı çakarlı araçla kontroller yaptığını iddia etti.

  • Mehmet Akif Ersoy'un saçından alınan örneklerde kokain ve metabolitleri maddeleri bulundu.
  • Bir tanık ifadesinde, Mehmet Akif Ersoy'un çakarlı aracıyla önden gidip polis kontrolü yaptığını ve diğerlerinin onu takip ettiğini belirtti.
  • Mehmet Akif Ersoy, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamalarından tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'kabul etmek veya bulundurmak' ya da 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında yeni tanık ifadeleri ortaya çıktı.

SES GETİRECEK TANIK İFADESİ

Adli Tıp Kurumu'nda saçından alınan örneklerde 'Kokain ve metabolitleri' maddelerine rastlanan Mehmet Akif Ersoy'la birlikte uyuşturucu ve cinsel ilişki partilerine katıldığını itiraf eden bir tanık, ifadesinde ev partilerinden önce polise yakalanmamak için uyguladıkları yöntemi paylaştı.

"ÇAKARLI ARACIYLA GİDİP POLİS VAR MI DİYE BAKTI"

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Ersoy'un kullandığı aracın çakarlı olduğunu söyleyen tanık, "O çakarlı aracıyla önden gidip polis var mı diye baktı, biz de onu takip ettik. Daha sonra eve geçtik. Herkes çok alkollüydü. Ahmet bana yine teklifte bulundu. Tekrarlamayacağımı söyledim o da saygı duydu. O diğer kızla Akif yatak odasına geçti. Ahmet koltukta sızdı. Tahmini 2023 Ekim ayında Ahmet bana özlediğini yazdı. Ahmet'in evine gittim. Ahmet o gün de uyuşturucu madde kullandı" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu 8 kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından gözaltına alınmıştı. Gözaltı kararının verildiği dakikalarda Habertürk'teki görevinden alınan Ersoy ve 3 kişi hakkında tutuklama kararı verilmişti. İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği'nce verilen kararda, Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişinin, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamalarından tutuklandığı bilgisi yer aldı.

TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve 9 şüpheliye Adli Tıp Kurumu'nda yapılan testlerin sonuçları ortaya çıktı. Ersoy'un da aralarında olduğu 7 kişinin test sonucu pozitif çıkmıştı. Test sonuçlarına göre Mehmet Akif Ersoy'un saçından alınan örneklerde 'Kokain ve metabolitleri' maddeleri bulunurken, Ersoy'un kanından alınan örneklerde ise herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığı belirtilmişti.

title