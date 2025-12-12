Haberler

Mehmet Akif Ersoy'a jandarmadan 11 soru! İşte aylık geliri

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, tutuklanan gazetesi Mehmet Akif Ersoy toplam 11 soru yöneltildi. Geçim kaynağı, aylık geliri, GSM hattı, sosyal medya paylaşımları ve yurt dışı seyahatleri sorulan Ersoy, aylık gelirinin 390 bin lira olduğunu açıkladı.

  • Mehmet Akif Ersoy, jandarmaya verdiği ifadede aylık gelirinin 390 bin lira olduğunu beyan etti.
  • Mehmet Akif Ersoy, jandarmaya verdiği ifadede uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadığını belirtti.
  • Mehmet Akif Ersoy, jandarmaya verdiği ifadede etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini ve itirafçı olmayacağını söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya kullanmak", "uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkân sağlamak" ile "örgüt kurmak ve yönetmek" suçlamalarıyla tutuklanan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un jandarmada verdiği ifadenin ayrıntılarına ulaşıldı.

11 SORU SORULDU

Soruşturma dosyası kapsamında Ersoy'a jandarma tarafından toplam 11 soru yöneltildi. Sorular arasında mesleği, geçim kaynağı ve aylık gelirine ilişkin bilgiler ile kullandığı GSM hattı, sosyal medya paylaşımları, telefonunda yer alan uygulamalardaki güvenlik önlemleri ve yurt dışı seyahatleri yer aldı. Ersoy'a ayrıca sosyal medya hesaplarından uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirici herhangi bir paylaşım yapıp yapmadığı da soruldu.

AYLIK GELİRİ 390 BİN

Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre; ifadesinde gazetecilik mesleğini icra ettiğini belirten Mehmet Akif Ersoy, geçimini bu yolla sağladığını söyledi. Aylık gelirinin 390 bin lira olduğunu beyan eden Ersoy, mali durumuna ilişkin sorulara net yanıt verdi.

"UYUŞTURUCU KULLANMADIM"

Uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığı yönündeki soruya ise Ersoy, kesin bir dille "Kullanmıyorum" yanıtını verdi. Bunun üzerine, soruşturma dosyasında yer alan ihbar ve araştırmalar doğrultusunda kendisine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığına dair bazı bilgiler bulunduğu hatırlatılarak açıklama yapması istendi. Ersoy, uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanmadığını, yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar dahil olmak üzere bu yönde herhangi bir kullanımının olmadığını ifade etti.

İfadesinin devamında Ersoy'a, uyuşturucu madde kullandığı bilinen kişilerle irtibatı olup olmadığı ve bu tür maddelerin kullanıldığı ortamlarda bulunup bulunmadığı da soruldu. Ersoy, böyle bir ortamda bulunmadığını, herhangi bir kullanıma şahit olmadığını ve kendisine uyuşturucu madde kullanması yönünde telkin, ikna ya da zorlamada bulunan kimse olmadığını söyledi.

İTİRAFÇI OLUP OLMAYACAĞI SORULDU

Jandarma ifadesinin sonunda Mehmet Akif Ersoy'a etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyip istemediği ve itirafçı olup olmayacağı soruldu. Ersoy, bu sorulara "Faydalanmak istemiyorum. Söylemek istediğim başka bir husus yoktur" yanıtını verdi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (7)

Dragoz:

Dandik bir dava oluyor msela bakıyosun dosyasına erişim yasağı getiriliyor mesela güllü dosyası öyle peki bu suçları suçlulukları kanıtlanmamış paldır küldür içeri alınan insanların sorguları her gün neden basına veriliyor demekki bu sisteme göre gözaltına alındınmı 7 sülalen yandı sonra beraat et uğraşki onurunu şerefini kurtarmak için ne yaparsın




MÜCAHİD:

kimi derinlemesine incelesen hatası kusuru çıkar, kırdığı döktüğü kavga ettiği kişiler vs, bu adamda öyle eski evliğine kadar gidiyor.. çamur at izi kalsın operasyonu belkide?



Sabır Taşı:

B ence bu adama operasyon çekiliyor anlatılanlar bu adama hiç uymuyor uyuşturucu kullansa saç tahliliyle jandarma ispatlar adam bunu bildiği halde kullanmadım diyorsa masum olduğundandır




Ararat Arat:

benim anlamadığım olaya nesen polis değilde jandarma karışıyor




SPEED GROUP:

o kadar soruyla uğraşıyorsunuz kan veya idrardan çıkmıyormu uyuşturucu kullanıp kullanmadığı ? satın aldıysa telefon veya kamera takibibe girmez mi adam ? grup seks falan dediniz ama neye dayanarak ? kaldıki group seks falan ahlaki değil ama kanunda öyle bi suç varmı ? örgüt diyorsunuz da adam neyi örgütlemiş ? varsa deliller önüne koyardınız . neden soru soruyorsunuz ki adama . delilleri gösterirsiniz ve neden yaptın diye sorarsınız. yada suçun sabittir dersiniz hükmü verirsiniz. bu tür işleri yapan o kadar çok insan varki sadice kendine zarar veren , yargılamakla birmez . birinin yanı fişi çekmek bu olsa gerek galiba




gjpr2bbhgy:

İmamoğlu gibi osur osur ipe diz ülke banana cumhuriyeti





Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

title