Mehmet Akif Ersoy'a jandarmadan 11 soru! İşte aylık geliri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya kullanmak", "uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkân sağlamak" ile "örgüt kurmak ve yönetmek" suçlamalarıyla tutuklanan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un jandarmada verdiği ifadenin ayrıntılarına ulaşıldı.

11 SORU SORULDU

Soruşturma dosyası kapsamında Ersoy'a jandarma tarafından toplam 11 soru yöneltildi. Sorular arasında mesleği, geçim kaynağı ve aylık gelirine ilişkin bilgiler ile kullandığı GSM hattı, sosyal medya paylaşımları, telefonunda yer alan uygulamalardaki güvenlik önlemleri ve yurt dışı seyahatleri yer aldı. Ersoy'a ayrıca sosyal medya hesaplarından uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirici herhangi bir paylaşım yapıp yapmadığı da soruldu.

AYLIK GELİRİ 390 BİN

Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre; ifadesinde gazetecilik mesleğini icra ettiğini belirten Mehmet Akif Ersoy, geçimini bu yolla sağladığını söyledi. Aylık gelirinin 390 bin lira olduğunu beyan eden Ersoy, mali durumuna ilişkin sorulara net yanıt verdi.

"UYUŞTURUCU KULLANMADIM"

Uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığı yönündeki soruya ise Ersoy, kesin bir dille "Kullanmıyorum" yanıtını verdi. Bunun üzerine, soruşturma dosyasında yer alan ihbar ve araştırmalar doğrultusunda kendisine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığına dair bazı bilgiler bulunduğu hatırlatılarak açıklama yapması istendi. Ersoy, uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanmadığını, yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar dahil olmak üzere bu yönde herhangi bir kullanımının olmadığını ifade etti.

İfadesinin devamında Ersoy'a, uyuşturucu madde kullandığı bilinen kişilerle irtibatı olup olmadığı ve bu tür maddelerin kullanıldığı ortamlarda bulunup bulunmadığı da soruldu. Ersoy, böyle bir ortamda bulunmadığını, herhangi bir kullanıma şahit olmadığını ve kendisine uyuşturucu madde kullanması yönünde telkin, ikna ya da zorlamada bulunan kimse olmadığını söyledi.

İTİRAFÇI OLUP OLMAYACAĞI SORULDU

Jandarma ifadesinin sonunda Mehmet Akif Ersoy'a etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyip istemediği ve itirafçı olup olmayacağı soruldu. Ersoy, bu sorulara "Faydalanmak istemiyorum. Söylemek istediğim başka bir husus yoktur" yanıtını verdi.