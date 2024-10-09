Üye Girişi
Haberler

Mehmed: Fetihler Sultanı, "Komutan Giovanni Giustiniani" kim?

Mehmed: Fetihler Sultanı,
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mehmed: Fetihler Sultanı, "Komutan Giovanni Giustiniani" kim? La Casa de Papel dizisinde Marsilya karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Luka Peros, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde izleyici karşısına çıkacak. Peki, Luka Peros kimdir, kaç yaşında?

Luka Peros hangi dizilerde oynadığı ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Komutan Giovanni Giustiniani gerçek adı ne sorusu seyirciler tarafından merak ediliyor. Mehmed: Fetihler Sultanı, "Komutan Giovanni Giustiniani" kim? Detaylar haberimizdedir…

MEHMED: FETİHLER SULTANI, "KOMUTAN GIOVANNI GIUSTINIANI" KİM?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü Hollywood oyuncusu Ghassan Massoud'un yanı sıra, "La Casa de Papel" dizisinde Marsilya karakteriyle tanınan Luka Peros da dizinin kadrosuna katıldı. Peros, dizinin 18. bölümünden itibaren izleyicilerle buluşacak ve İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethi sırasında Bizans İmparatorluğu'nun son dönemlerinde şehrin savunmasında kritik bir rol oynayan komutan Giovanni Giustiniani karakterini canlandıracak.

LUKA PEROS KİMDİR?

Luka Peros, 28 Ekim 1976 yılında Hırvatistan'da doğdu. Hırvat oyuncu, İspanyol suç gerilim dizisi La Casa de Papel'de canlandırdığı "Marsilya" rolü ile uluslararası ün kazandı.

Filmografi

  • La Casa de Papel (2019)
  • Mehmed: Fetihler Sultanı (2024)

Mehmed: Fetihler Sultanı, 'Komutan Giovanni Giustiniani' kim?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

La Casa De Papel Kültür Sanat Soğuk Haber Televizyon Luka Peros Marsilya Magazin Trt

Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner'i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı

Sur canisinin annesi, İkbal'i suçladı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak

İsrail'e açıkça meydan okudu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak

"Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, neşteri vuracağız"
8'i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

8'i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Az önce deprem mi oldu? 9 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Icardi sosyal medya hesabında ne paylaştı? Icardi'nin sosyal medya paylaşımı! Ekmeğe zam gelecek mi? Ekmeğin fiyatı ne kadar? Tek tırnaklı ne demek? Tek tırnaklı hayvanlar hangileri? Leyla: Hayat Aşk Adalet bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 9 Ekim NOW yayın akışı, Leyla 5. bölümü yayınlanacak mı? Kuruluş Osman bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 9 Ekim ATV yayın akışı, Kuruluş Osman 166. bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! İnci Taneleri 10 Ekim Perşembe yeni bölüm var mı? İnci Taneleri yeni sezon ne zaman? Sandık Kokusu bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 9 Ekim Sandık Kokusu yeni bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Taş Kağıt Makas bu akşam var mı? 9 Ekim Taş Kağıt Makas yeni bölümü yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı! Baro seçimleri ne zaman 2024? İstanbul ve Ankara baro seçimleri tarihi! Benzine zam var mı? 9 Ekim güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.