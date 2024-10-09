Luka Peros hangi dizilerde oynadığı ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Komutan Giovanni Giustiniani gerçek adı ne sorusu seyirciler tarafından merak ediliyor. Mehmed: Fetihler Sultanı, "Komutan Giovanni Giustiniani" kim? Detaylar haberimizdedir…

MEHMED: FETİHLER SULTANI, "KOMUTAN GIOVANNI GIUSTINIANI" KİM?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü Hollywood oyuncusu Ghassan Massoud'un yanı sıra, "La Casa de Papel" dizisinde Marsilya karakteriyle tanınan Luka Peros da dizinin kadrosuna katıldı. Peros, dizinin 18. bölümünden itibaren izleyicilerle buluşacak ve İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethi sırasında Bizans İmparatorluğu'nun son dönemlerinde şehrin savunmasında kritik bir rol oynayan komutan Giovanni Giustiniani karakterini canlandıracak.

LUKA PEROS KİMDİR?

Luka Peros, 28 Ekim 1976 yılında Hırvatistan'da doğdu. Hırvat oyuncu, İspanyol suç gerilim dizisi La Casa de Papel'de canlandırdığı "Marsilya" rolü ile uluslararası ün kazandı.

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