Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz

Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz
İmam nikahında mehir olarak istediği arabanın fiyatı dikkat çekti. İmamın "Mehir olarak ne istiyorsun?" sorusuna gelinin Mercedes G63 istemesi dikkat çekti.

  • Bir düğün hazırlığı sırasında kıyılan imam nikahında gelin, mehir olarak Mercedes G63 istedi.
  • Gelinin istediği Mercedes-AMG G63 model aracın 2026 yılı itibarıyla Türkiye'deki piyasa değeri yaklaşık 30 ila 40 milyon TL arasındadır.
  • İslam hukukunda mehir, erkeğin evlilik sırasında kadına verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği bir haktır.

Bir düğün hazırlığı sırasında kıyılan imam nikahında gelinin mehir talebi, damat tarafını ve tanıkları hayrete düşürdü.

Nikah sırasında imamın mehir talebini sorması üzerine gelin, Mercedes G63 istediğini söyledi. Gelin, "Alamıyorsa da canı sağ olsun, ben razıyım. Hocam, siz G63 yazın" sözleriyle talebini dile getirdi. O anlar sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

G63'ÜN DEĞERİ DİKKAT ÇEKTİ

Gelinin istediği Mercedes-AMG G63 model aracın 2026 yılı itibarıyla Türkiye'deki piyasa değerinin yaklaşık 30 ila 40 milyon TL arasında olduğu belirtiliyor. Bu nedenle nikah sırasında dile getirilen mehir talebi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

KÜLTÜRÜMÜZDE MEHİR GELENEĞİ

İslam hukukunda ve geleneksel evlilik uygulamalarında mehir, erkeğin evlilik sırasında kadına verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği bir hak olarak biliniyor. Tarih boyunca mehir, para, altın, mülk ya da çeşitli hediyeler şeklinde belirlenebiliyor.

